Italien und Deutschland trennen sich in Bologna im 1. Spiel der Nations League A Gruppe 3 unentschieden.

FCZ-Flügel Wilfried Gnonto debütiert für Italien und gibt beim 1:1 eine Vorlage.

Ungarn schlägt England zuhause überraschend 1:0.

Liga A, Gruppe 3: Ungarn Tabellenführer nach Spieltag 1

Italien – Deutschland 1:1

65 Minuten waren gespielt, da hatte die Schweizer Super League wieder einmal einen italienischen Nationalspieler in ihren Reihen. Wilfried Gnonto, normalerweise im Dress des FC Zürich unterwegs, gab gegen Deutschland sein Debüt für die «Squadra Azzurra». Nur 5 Minuten später setzte er gar noch einen drauf: Der 18-Jährige liess über rechts Thilo Kehrer stehen und flankte in die Mitte, wo Lorenzo Pellegrini zum 1:0 einnetzte.

Die Führung sollte aber nur wenig mehr als eine Minute nach Wiederanpfiff bereits wieder passé sein. Jonas Hofmanns Hereingabe fand aus dem Gewühl zu Joshua Kimmich, der mittels Volley-Schuss ausglich. Die Deutschen drückten in der Folge leicht, das 2:1 wollte aber nicht mehr fallen.

Bereits in der ersten Häfte waren die Gäste gefährlicher gewesen, aber auch Italien, das nicht in Bestbesetzung antrat, hatte seine Chancen. Die unterhaltsame erste Hälfte endete allerdings torlos. In der 2. Halbzeit sollte Italien besser aus der Kabine kommen und sich folglich verdient in Führung schiessen. Zum Sieg reichte Gnontos Assist bekanntlich letztlich nicht.

Ungarn – England 1:0

Die Penalty-Niederlage im EM-Final gegen Italien ausgeklammert, waren die Engländer seit dem November 2020 (0:2 in Belgien) nicht mehr als Verlierer vom Platz gegangen. In Budapest zeigte das Team um Goalgetter Harry Kane eine schwache Leistung und verlor zum Auftakt der Nations League gegen Ungarn 0:1. Der einzige Treffer fiel allerdings nur wegen eines umstrittenen Penaltys. Dominik Szoboszlai von RB Leipzig traf in der 64. Minute für die Ungarn, die vom Basler Adam Szalai als Captain angeführt wurden.

Trotz des Zuschauerverbots wegen diskriminierenden Verhaltens seiner Fans waren die Tribünen in Budapest gefüllt gewesen. Gemäss der Regularien der Europäischen Fussball-Union Uefa dürfen bei Spielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit Kinder bis zum Alter von 14 Jahren ins Stadion, wenn sie eingeladen und von einem Erwachsenen begleitet werden.

Medienberichten zufolge waren vor der Partie mehr als 30 000 Besucher registriert gewesen. Als das englische Team wie gewohnt kurz vor Anpfiff als Zeichen gegen Rassismus auf die Knie ging, waren Buh-Rufe zu hören.

Zusammenfassungen der tieferen Ligen

