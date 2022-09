England steigt aus der Liga A der Nations League ab.

Die «Three Lions» verlieren auswärts im San Siro gegen Italien nach einem über weite Strecken lauen Auftritt mit 0:1.

Ungarn besiegt Deutschland mit 1:0 und bleibt an der Tabellenspitze. Liga A, Gruppe 3: England im Tief, Ungarn im Hoch

Italien – England 1:0

Die Engländer müssen den Gang in die Liga B der Nations League antreten. Nach der 0:1-Niederlage im San Siro gegen Italien ist der Abstieg der «Three Lions» bereits nach dem vorletzten Spieltag fix. Das Team von Gareth Southgate kassierte die 3. Niederlage im 5. Spiel (bei 2 Remis) und konnte in der Offensive erneut nicht überzeugen. Im Duell der EM-Finalisten beeindruckte allerdings auch Italien nicht. Das Spiel liess viele Höhepunkte vermissen, ehe der Europameister dank Giacomo Raspadori doch noch jubeln durfte. Der 22-jährige Stürmer nahm in der 68. Minute einen langen Ball sehenswert an und erzielte – erstaunlich unbedrängt – das 1:0. Das grosse Aufbäumen gegen den Abstieg der Engländer blieb aus, knapp zwei Monate vor der WM hat Southgate noch viel Arbeit vor sich.

Deutschland – Ungarn 0:1

So wie England weiterhin enttäuscht, überrascht derweil Ungarn unaufhörlich. Die Osteuropäer setzten sich auswärts gegen Deutschland mit 1:0 durch und bleiben damit mit 10 Punkten an der Tabellenspitze. Am Montag entscheidet sich im Direktduell gegen Italien (8 Punkte), wer sich den Platz im Finalturnier ergattert. Die Deutschen sind nach der Enttäuschung in Leipzig und der ersten Niederlage unter Trainer Hansi Flick indes aus der Entscheidung gefallen. Sie zeigten sich zwar insgesamt aktiver im Spiel, scheiterten jedoch an der starken ungarischen Defensive. Adam Szalai, beim FC Basel nicht erste Wahl, sorgte bereits in der 17. Minute für das entscheidende Tor: Nach einem Eckball traf der 34-Jährige im zweitletzten Länderspiel seiner Karriere wunderbar per Hacke zum 1:0.

Liga B, Gruppe 3: Bosnien-Herzegowina steigt auf

Bosnien-Herzegowina – Montenegro 1:0

Auch in der Liga B fiel eine erste Entscheidung: Dank dem Heimsieg gegen Montenegro sicherte sich Bosnien-Herzegowina vorzeitig den Aufstieg in die Liga A. Der ehemalige St. Gallen-Spieler Ermedin Demirovic erzielte kurz vor der Pause auf Vorlage von Edin Dzeko das einzige Tor. Montenegro (7 Punkte) kann die Bosnier (11 Punkte) am letzten Spieltag nicht mehr einholen.

