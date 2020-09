League A: Italien bezwingt die Niederlande mit 1:0.

League B: Norwegen fertigt Nordirland mit 5:1 ab. Österreich verliert gegen Rumänien.

League A, Gruppe 1: Italien übernimmt Tabellenführung

Italien hat das Schlagerspiel in Amsterdam gegen die Niederlande verdient mit 1:0 gewonnen. Die Italiener waren in der 1. Halbzeit das bessere Team und gingen Sekunden vor dem Pausenpfiff nach einer schönen Kombination auf der linken Seite in Führung. Inter Mailands Nicolò Barella köpfelte eine Flanke von Ciro Immobile ins Tor.

Die Niederländer, die nach dem Abgang von Ronald Koeman zu Barcelona interimsmässig von Dwight Lodeweges trainiert werden, waren klar unterlegen. Mit 4 Punkten aus 2 Spielen übernehmen die Italiener die Gruppenführung.

Im 2. Spiel der Gruppe 1 setzte sich Polen auswärts gegen Bosnien-Herzegowina mit 2:1 durch. Nachdem die Bosnier in der 24. Minute per Penalty in Führung gegangen waren, drehten die Routiniers Kamil Glik (45.) und Kamil Grosicki (67.) die Partie für Polen.

League B, Gruppe 1: Norwegen mit Kantersieg

Norwegen gab sich gegen Nordirland keine Blösse und siegte deutlich mit 5:1. Zwei Norweger liessen sich dabei als Doppel-Torschützen feiern: Erling Haaland (7./58. Minute) und Alexander Sörloth (19./47.). Den Torreigen eröffnet hatte der Ex-Basler Mohamed Elyounoussi bereits in der 2. Minute.

Im 2. Spiel der Gruppe B überraschte Rumänien mit einem 3:2-Auswärtssieg gegen Österreich, das mit zahlreichen Bundesliga-Profis antrat. Die Rumänen übernehmen damit nach 2 Spieltagen die Gruppenführung.

League B, Gruppe 2: Tschechiens B-Team schlägt sich wacker

Schottland hat in der Gruppe 2 dank einem 2:1-Sieg in Tschechien die Tabellenführung übernommen. Den Siegtreffer erzielte Ryan Christie in der 57. Minute per Penalty. Die Tschechen mussten wegen zweier Corona-Fälle im Betreuerteam mit einer Ersatzmannschaft antreten.

Im anderen Gruppenspiel trennten sich Israel und die Slowakei 1:1. Israel sicherte sich das 2. Remis im 2. Spiel dank dem Tor des 20-jährigen Ilay Elmkies in der 92. Minute.