Das ewige Duell zwischen Deutschland und England findet keinen Sieger. Die Nations-League-Partie in München endet nach dem späten Ausgleich durch Harry Kane mit 1:1.

Italien beschert seinem Publikum hingegen einen erfreulichen Abend. Der Europameister feiert einen 2:1-Sieg über Ungarn.

In der Liga B kommen Finnland und Bosnien-Herzegowina zu Heimsiegen ohne Gegentor.

Liga A, Gruppe 3: Deutschland mit Remis, Italien siegreich

Deutschland - England 1:1

Im Kracherduell der Gruppe 3 hat sich England auswärts in München spät einen Punkt erkämpft. Nach einer starken Offensiv-Phase belohnte Harry Kane die Gäste mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich (88.). Es war der 50. Treffer für den Captain im England-Trikot – diese Marke erreichte bislang erst Wayne Rooney (53).

Im intensiven, aber erst in der Schluss-Viertelstunde spektakulären Duell erzielte Jonas Hofmann nach 51 Minuten das 1:0. Der Gladbach-Flügel drosch nach cleverem Pass von Joshua Kimmich wuchtig auf den Ball ein, den zentral geratenen Abschluss hätte Jordan Pickford an guten Tagen aber wohl gehalten. Wenig später parierte der englische Goalie allerdings gegen Routinier Thomas Müller und anschliessend Timo Werner stark.

Damit kommen beide Teams weiterhin nicht richtig vom Fleck, die «Three Lions» fahren nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen Ungarn immerhin den ersten Punkt ein.

Italien - Ungarn 2:1

Es sollte für Italien ohne Folgen bleiben: Das unglückliche Eigentor von Gianluca Mancini nach einer Stunde. Denn auch nach dem Anschlusstreffer behielt der Gastgeber gegen Ungarn die Oberhand und brachte die 2:1-Führung über die Zeit. Den Torreigen in Cesena eröffnete Nicolo Barella mit einem satten Abschluss von der Strafraumgrenze in der 30. Minute. Kurz vor der Pause hatte FCZ-Stürmer Wilfried Gnonto, der erstmals in der Startaufstellung stand, das 2:0 denkbar knapp verpasst, als ein ungarischer Verteidiger die Hereingabe im letzten Moment klären konnte. Besser machte es sein Mitspieler Lorenzo Pellegrini Momente später – wiederum nach einem Querpass in die Gefahrenzone.

Liga B, Gruppe 3: Finnland weiter unbesiegt Finnland - Montenegro 2:0 Ein Doppelschlag von Joel Pohjanpalo in der 31. und 37. Minute sollte Finnland zum verdienten 2:0-Heimsieg über Montenegro führen. Während der 27-Jährige bei seinem ersten Tor nach einer schönen Kombination nur noch den Fuss hinzuhalten brauchte, entsprang der zweite Treffer einem Freistoss. Die Hereingabe verlängerte Pohjanpalo unhaltbar für Goalie Danijel Petkovic und entlockte dem spärlich gefüllten Olympiastadion in Helsinki wiederum Jubelschreie. Die Skandinavier bleiben nach dem 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina damit zuhause auch im zweiten Auftritt in der Nations League gegen ein osteuropäisches Team unbesiegt.

Bosnien-Herzegowina - Rumänien 1:0

Die entscheidende Szene in Zenica ereignete sich nach 68 Minuten. Eine flache Hereingabe vermochte Rumänien-Goalie Florin Nita nur ungenügend zu klären. Seine Abwehr avancierte zur idealen Vorlage für Smail Prevljac, der keine Mühe hatte, das siegbringende 1:0 zu erzielen. Darüber freuen durfte sich auch Trainer Ivaylo Bogdanow – er hatte den einzigen Torschützen zur Halbzeitpause für Altmeister Edin Dzeko erst eingewechselt.