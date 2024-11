Portugal und Kroatien trennen sich in der Nations League 1:1 und ziehen beide in die Viertelfinals ein.

Polen verliert derweil im Parallelspiel zuhause gegen Schottland und muss absteigen.

Liga A – Gruppe 1: Portugal bleibt ungeschlagen – Schotten schicken Polen runter

Kroatien – Portugal 1:1

Polen – Schottland 1:2

Portugal, das schon vor dem letzten Spieltag als Sieger der Gruppe A1 festgestanden hatte, bleibt dank einem 1:1 in Kroatien ohne Niederlage. In einem ab der zweiten Halbzeit munteren Duell brachte Joao Felix die Gäste, die auf Cristiano Ronaldo verzichteten, nach 33 Minuten in Führung. Einen langen Ball nahm Felix perfekt an und versorgte ihn im Tor. Nach dreiminütiger Untersuchung stand fest, dass dieser Treffer zählte und keinen Abseitsmakel aufwies. Auf kroatischer Seite ereignet sich nach rund einer Stunde das Gegenteil, Josip Gvardiols Jubel wurde vom VAR im Keim erstickt. Doch der Innenverteidiger gab nicht auf und netzte nur 4 Minuten später nochmals ein, diesmal zählte es. Beide Teams stehen im Viertelfinal.

In einem packenden Duell gegen den direkten Abstieg behielten aufopferungsvolle Schotten, die gegen Polen einen Sieg brauchten, die Oberhand. John McGinn brachte ein überlegenes Schottland schon in der 3. Minute in Führung. Weil die «Bravehearts» anschliessend etliche vielversprechende Gelegenheiten ausliessen, schien Kamil Piatkowski zum Matchwinner avancieren. Erst rettete der Abwehrspieler, dann netzte er mit einem Gewaltschuss zum 1:1 ein. Doch das letzte Wort hatten die Gäste: Captain Andy Robertson köpfelte in der Nachspielzeit zum Siegtor ein.

