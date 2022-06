Frankreich bleibt in der Nations League sieglos. «Les Bleus» spielen gegen Österreich 1:1.

Kroatien fügt Dänemark die erste Niederlage zu. In Kopenhagen ist Mario Pasalic der einzige Torschütze. Liga A, Gruppe 1: Frankreich neu Letzter

Österreich – Frankreich 1:1

Weltmeister Frankreich ist in der Nations League weiterhin nicht richtig angekommen. Auch im dritten Spiel gegen Österreich verpasste das Team von Didier Deschamps einen Sieg. Lange sah es gar nach einem Vollerfolg für den Aussenseiter aus. Andreas Weimann, bei Bristol Teamkollege Timm Kloses in der englischen Championship, markierte nach einer gelungenen Kombination in der 37. Minute den nicht unverdienten Führungstreffer im Ernst-Happel-Stadion von Wien. Die Franzosen hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz, konnten damit aber lange sehr wenig anfangen. Das änderte sich mit der Einwechslung von Kylian Mbappé nach gut einer Stunde. In der 83. Minute krönte der 23-Jährige einen unwiderstehlichen Antritt mit dem 1:1. Vier Minuten später scheiterte er an der Latte. Frankreich liegt mit nur zwei Punkten am Tabellenende der Gruppe 1.

Joker Mbappé zieht davon und trifft ins hohe Eck
Weimann schliesst gelungene österreichische Kombination ab

Dänemark – Kroatien 0:1

Trotz der ersten Niederlage im dritten Spiel führt Dänemark die Gruppe weiter mit 6 Punkten an. Gegen Kroatien musste der EM-Halbfinalist in Kopenhagen die erste Heimniederlage seit knapp einem Jahr und dem 1:2 gegen Belgien (in der EM-Gruppenphase) hinnehmen. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Mario Pasalic in der 69. Minute. Der Mittelfeldmann profitierte von einem Ablenker Pierre-Emile Höjbjergs und tunnelte Kasper Schmeichel im dänischen Tor. Dänemark glich durch Jonas Wind in der 87. Minute vermeintlich aus, doch der Treffer wurde wegen Abseits genauso aberkannt wie Andreas Cornelius' Tor kurz vor der Pause, dem ein Foul von Joakim Maehle vorangegangen war.