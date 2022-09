Portugal feiert in der Nations League gegen Tschechien auswärts einen diskussionslosen 4:0-Sieg.

Im Parallelspiel der Gruppe 2 schlägt die Schweiz die Spanier überraschend mit 2:1.

Damit stehen die Portugiesen neu an der Tabellenspitze der Gruppe 2.

Israel sichert sich derweil den Aufstieg in die Liga A. Liga A, Gruppe 2: Souveräne Portugiesen

Tschechien – Portugal 0:4

Die Portugiesen zeigten sich in Tschechien gut von der Niederlage gegen die Schweiz vom Juni erholt. Von Beginn weg powerte das Team von Fernando Santos und liess keine Zweifel daran, dass man wieder ans Finalturnier der Nations League fahren will. In der 33. Minute belohnte Diogo Dalot sein Team für den druckvollen Auftritt mit dem 1:0, noch vor der Pause stellte Bruno Fernandes auf 2:0. Die beste Chance der Tschechen, die zuvor in elf Heimspielen nicht mehr verloren hatten, vergab Patrik Schick kläglich: Superstar Cristiano Ronaldo hatte mit einem Handspiel einen Penalty verusacht, doch Schick schoss diesen deutlich übers Tor.

00:59 Video Ronaldo verursacht Penalty – doch Schick scheitert kläglich Aus Sport-Clip vom 24.09.2022. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

In der zweiten Hälfte drückte Portugal weiter, Dalot stellte mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 3:0 (52.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Diogo Jota in der 82. Minute mit dem 4:0. Weil die Schweiz gleichzeitig gegen Spanien 2:1 siegte, kommt es am Dienstag gleich zu zwei «Endspielen»: Portugal (10 Punkte) duelliert sich mit Spanien (8) um den Finalturnier-Einzug, die Schweiz (6) kämpft gegen Tschechien (4) gegen den Abstieg.

Schliessen 00:39 Video Ronaldo stösst mit Vaclik zusammen und blutet heftig Aus Sport-Clip vom 24.09.2022. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden. 00:38 Video Dalot markiert das 3:0 aus der Distanz Aus Sport-Clip vom 24.09.2022. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Liga B, Gruppe 2

Israel – Albanien 2:1

Dank einem Last-Minute-Tor schaffte die israelische Nationalmannschaft den Aufstieg in die Liga A der Nations League. Das Team von Trainer Alon Hazan bezwang am Samstagabend in Tel Aviv Albanien mit 2:1 und kann mit acht Punkten aus vier Spielen nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. In der Gruppe 2 absolvieren alle Teams wegen des Ausschlusses der Russen nur vier statt sechs Spiele.

02:02 Video Israel schafft Aufstieg in Liga A Aus Sport-Clip vom 24.09.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 2 Sekunden.

Liga B, Gruppe 4

Slowenien – Norwegen 2:1

Die Norweger um Stürmerstar Erling Haaland haben erstmals verloren und im Kampf um den Aufstieg in die Liga A einen Dämpfer kassiert. In Ljubljana unterlag das Team 1:2 gegen Slowenien. Haaland (47.) brachte die Skandinavier mit seinem 21. Länderspieltor und nach einer dilettantischen Einlage der slowenischen Defensive in Führung. Doch Andraz Sporar (69.) besorgte den Ausgleich für die Gastgeber, und Benjamin Sesko (81.) drehte mit einem Distanzschuss die Partie.

Schliessen 02:03 Video Zusammenfassung Slowenien – Norwegen Aus Sport-Clip vom 24.09.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden. 00:25 Video Dank dilettantischen Slowenen: Haaland trifft schon wieder Aus Sport-Clip vom 24.09.2022. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Serbien – Schweden 4:1

Mit drei Treffern schoss Serbiens Aleksandar Mitrovic Schweden quasi im Alleingang ab. Der WM-Gruppengegner der Schweiz gewann das Heimspiel nach 0:1-Rückstand noch 4:1 und schloss zu Spitzenreiter Norwegen auf. Am Dienstag kommt es im Direktduell zur Entscheidung.

Schliessen 02:10 Video Zusammenfassung Serbien – Schweden Aus Sport-Clip vom 24.09.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 10 Sekunden. 00:33 Video Schweden geht dank hübschen Lupfer in in Führung Aus Sport-Clip vom 24.09.2022. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Weitere Spiele des Nations-League-Abends

Schliessen 01:26 Video Schottland bezwingt Irland mit 2:1 Aus Sport-Clip vom 24.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden. 01:51 Video Die Ukraine lässt Armenien keine Chance Aus Sport-Clip vom 24.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden. 01:34 Video Zypern schafft Überraschung gegen Griechenland Aus Sport-Clip vom 24.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden. 01:24 Video Nordirland holt ersten Sieg gegen Kosovo Aus Sport-Clip vom 24.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden.