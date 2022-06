Portugal bleibt dank eines 2:0 über Tschechien in der Schweizer Nations-League-Gruppe ungeschlagen.

Serbien feiert in der Liga B einen knappen Sieg über Schweden.

Die Schweiz verliert auch gegen Spanien (0:1) und schlittert dem Abstieg entgegen.

Liga A, Gruppe 2: Portugal fügt Tschechien erste Niederlage zu

Portugal – Tschechien 2:0

Nach dem 4:0 gegen die Schweiz legten die Portugiesen im nächsten Heimspiel nach. In Lissabon fielen die beiden einzigen Treffer des Abends innert 5 Zeigerumdrehungen. Erst traf Joao Cancelo, der bereits gegen die Schweiz reüssiert hatte, nach schönem Durchspiel satt aus spitzem Winkel (33.). Aus ähnlicher Position trug sich auch Valencia-Stürmer Goncalo Guedes in die Torschützenliste ein (38.). Durch den Sieg übernehmen die Lusitanier die alleinige Tabellenführung in der Gruppe 2. Sie haben in drei Spielen erst ein einziges Gegentor kassiert.

01:03 Video Cancelo trifft aus spitzem Winkel, Guedes doppelt nach Aus Sport-Clip vom 09.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Liga B, Gruppe 4: Schweizer WM-Gegner gewinnt in Schweden

Schweden – Serbien 0:1

Dank Luka Jovic kam Serbien in Solna zum zweiten Vollerfolg in der Nations League hintereinander. Der 24-Jährige, der bei Real Madrid eine schwierige Saison hinter sich hat, blüht beim Schweizer WM-Gegner so richtig auf. Im Anschluss an einen Eckball stand der 24-Jährige im Strafraum goldrichtig und verwertete in der dritten Nachspielminute der ersten Halbzeit gekonnt zum 1:0. Jovic hatte bereits beim 4:1 über Slowenien einen Treffer erzielt. Schweden kam nach der Pause besser auf, verpasste aber den Ausgleich.

Schliessen 01:38 Video Zusammenfassung Schweden – Serbien Aus Sport-Clip vom 09.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden. 00:49 Video Jovic erzielt den einzigen Treffer in Solna Aus Sport-Clip vom 09.06.2022. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

Norwegen – Slowenien 0:0

Leader in der Gruppe 4 bleiben trotz der Nullnummer in Oslo gegen Slowenien die Norweger. Auch Erling Haaland, der bisher alle drei Tore für die Skandinavier in der laufenden Nations-League-Kampagne erzielt hatte, blieb für einmal ohne persönlichen Erfolg. In der 63. Minute hätte der Stürmerstar alleine auf Slowenien-Keeper Jan Oblak loslaufen können, wurde aber von Miha Blazic gestoppt. Der Verteidiger sah für seine Notbremse die rote Karte. Dennoch blieb es beim torlosen Unentschieden. Auch, weil Martin Ödegaard mit einem Freistoss nur die Latte traf. Lugano-Stürmer Zan Celar hatte die beste Chance der Slowenen in der 1. Halbzeit aus kurzer Distanz vergeben.

02:03 Video Zusammenfassung Norwegen – Slowenien Aus Sport-Clip vom 09.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden.

Die Highlights aus der Liga C