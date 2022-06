Schliessen 02:46 Video Belgien – Niederlande Aus Sport-Clip vom 04.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 46 Sekunden. 02:58 Video Frankreich – Dänemark Aus Sport-Clip vom 03.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 58 Sekunden. 02:02 Video Kroatien – Österreich Aus Sport-Clip vom 03.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 2 Sekunden. 00:49 Video Liechtenstein – Moldawien Aus Sport-Clip vom 03.06.2022. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

In der Gruppe 4 der höchsten Klasse der Nations League erteilen die Niederlande Belgien auswärts eine Lektion und gewinnen gleich 4:1.

Österreich überrascht beim 1. Auftritt von Neo-Trainer Ralf Rangnick und setzt sich in Kroatien 3:0 durch.

In derselben Gruppe muss Frankreich zuhause gegen Dänemark ein 1:2 einstecken.

Liga A, Gruppe 4: Niederlande dominieren Nachbarschaftsduell

Belgien – Niederlande 1:4

Er freue sich nicht wirklich auf diese «unwichtigen, glorifizierten Freundschaftsspiele», hatte Kevin De Bruyne vor einigen Tagen mässig motivierte Worte zur Nations League gefunden. Seine belgischen Teamkameraden schienen dieser Meinung zumindest nicht diametral gegenüberzustehen. Denn phasenweise liessen sich die «Roten Teufel» von den Niederlanden regelrecht vorführen: Steven Bergwijn (40.) brachte die «Elftal» kurz vor der Pause in Führung. Die Minuten nach dem Seitenwechsel verbrachten die Belgier zunächst im Dornröschenschlaf: Zwischen der 51. und 65. Minute stellten zweimal Depay und Denzel Dumfries auf 4:0. Erst danach bemühte sich Belgien, bei dem Real-Madrid-Keeper Thibaut Courtois angeschlagen fehlte, um Schadensbegrenzung. Der vermeintliche Ehrentreffer von Timothy Castagne (77.) wurde zunächst wegen Abseits aberkannt, gelang dann aber Michy Batshuayi in der Nachspielzeit doch noch.

01:16 Video Bergwijn übertölpelt Mignolet aus der Distanz Aus Sport-Clip vom 03.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden.

Liga A, Gruppe 1: Cornelius sticht Benzema aus – Rangnicks Traumeinstand

Frankreich – Dänemark 1:2

Wer, wenn nicht Karim Benzema? Der frischgebackene Champions-League-Sieger dribbelte sich nach schönem Doppelpass mit Christopher Nkunku durch die dänische Defensive und netzte zum 1:0 ein (51.). Weil kurz zuvor Kylian Mbappé und kurz danach Raphaël Varane verletzt ausgewechselt wurden, deutete vieles zu diesem Zeitpunkt auf einen Pyrrhussieg für die «Equipe Tricolore» hin. Doch wer im Vorjahr die Fussball-EM beobachtet hat, weiss, dass Aufgeben keine dänische Tugend ist. Und tatsächlich gelang Andreas Cornelius (68.) der Ausgleich. In einer verrückten Schlussphase – Pfostenknaller von N'Golo Kanté und Topchance für Christian Eriksen inklusive – hatte abermals Cornelius (88.) das letzte Wort.

00:54 Video Benzema tanzt die dänische Hintermannschaft aus Aus Sport-Clip vom 03.06.2022. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Kroatien – Österreich 0:3

Was auch immer Ralf Rangnick vor seinem Debüt als Nationaltrainer Österreichs seiner Equipe einimpfte: Es zeigte umgehend Wirkung. Mit dem typisch intensiven Pressing der Red-Bull-Schule stellte Österreich die Kroaten immer wieder vor Probleme. Weil Heinz Lindner nicht zu überwinden war und Bologna-Legionär Marko Arnautovic (41.), nachdem er von seinen Gegenspielern freundlichen Geleitschutz erhalten hatte, präzise zum 1:0 einnetzte, lag zur Pause im Stadion in Osijek die Überraschung in der Luft. Nach dem Pausenpfiff erhöhten Michael Gregoritsch (54.) und Marcel Sabitzer (57.) für die überraschenden Österreicher auf 3:0. Auch die Einwechslung von Luka Modric (68.) konnte nichts am klaren Auswärtssieg, der im Vorjahr noch in Liga B aufgaloppierenden «Rot-Weiss-Roten» ändern.