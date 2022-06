Spanien bleibt dank eines 2:0 über Tschechien in der Schweizer Nations-League-Gruppe ungeschlagen.

Norwegen schlägt in der Liga B Schweden mit 3:2, Serbien gibt gegen Slowenien Punkte ab.

Die Schweiz feiert dank einem Blitz-Tor gegen Portugal den 1. Sieg.

Liga A, Gruppe 2: Spanien neuer Leader

Spanien – Tschechien 2:0

Spanien hat in der «Schweizer Gruppe» dank dem 2. Sieg in Folge die Spitzenposition übernommen. Nach dem erzitterten 2:2 vor einer Woche hatten die Iberer gegen Tschechien vor heimischen Publikum deutlich weniger Mühe. Nach 24 Minuten brachte Carlos Soler die Spanier in Führung. Der Valencia-Stürmer profitierte beim Führungstor von der perfekten Vorarbeit von Marco Asensio, der sich nach einem langen Ball im Strafraum behauptete und pfannenfertig für seinen Mitspieler auflegte. Eine Viertelstunde vor Schluss schob Pablo Sarabia aus nächster Nähe zum 2:0-Schlussresultat ein. Der 30-Jährige war erst drei Minuten zuvor eingewechselt worden.

Liga B, Gruppe 4: Norwegen bleibt dank Haaland ungeschlagen

Slowenien – Serbien 2:2

Für den Schweizer WM-Gegner Serbien setzte es zuhause gegen Slowenien eine Enttäuschung ab. Dank Toren von Andrija Zivkovic (8.) und Aleksandar Mitrovic per Kopf (35.) führten die Gäste zur Pause scheinbar komfortabel mit 2:0. Die Führung gaben die Serben in der 2. Halbzeit aber innert nur dreieinhalb Minuten aus den Händen. Erst verkürzte Adam Gnezda Cerin (50.), ehe Benjamin Sesko die Aufholjagd vollendete (53.). Beim Anschlusstreffer lieferte der ehemalige Basel-Stürmer Andraz Sporar den entscheidenden Pass.

01:44 Video Zusammenfassung Slowenien – Serbien Aus Sport-Clip vom 12.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 44 Sekunden.

Norwegen – Schweden 3:2

Norwegen wahrte auch im 4. Spiel seine Ungeschlagenheit. Beim 3:2-Erfolg gegen den Nachbarn aus Schweden konnte sich das Team von Trainer Stale Solbakken einmal mehr auf seinen Superstar Erling Haaland verlassen. Der künftige Stürmer von Manchester City brachte seine Mannschaft per Kopf in Führung (10.) und erhöhte nach der Pause per Elfmeter. Beim dritten norwegischen Treffer durch Alexander Sörloth lieferte er die Vorlage. Der 21-Jährige steht nach 21 Länderspielen schon bei 20 Toren. Norwegen hatte Schweden schon vor einer Woche besiegt, auch damals glänzte Haaland mit einem Doppelpack.

02:39 Video Zusammenfassung Norwegen – Schweden Aus Sport-Clip vom 12.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 39 Sekunden.

Die Highlights aus der Liga C