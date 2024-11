Legende: Aus dem Tritt gekommen Die Türken stolpern in Montenegro. Keystone/EPA/BORIS PEJOVIC

Die Türkei verliert das letzte Spiel in der Liga B der Nations League gegen Montenegro und verpasst den direkten Aufstieg.

Wales und Tschechien sind in der nächsten Kampagne in der höchsten Spielklasse dabei.

In der Liga A muss sich Deutschland zum Abschluss mit einem 1:1 in Ungarn begnügen.

Liga B – Gruppe 4: Wales fängt die Türkei noch ab

Montenegro – Türkei 3:1

Wales – Island 4:1

Für die Türkei hat der letzte Spieltag der Nations League mit einer grossen Enttäuschung geendet. Das Team von Trainer Vincenzo Montella reiste als Tabellenführer der Gruppe 4 mit einem Vorsprung von 2 Punkten auf Wales nach Montenegro. Beim noch punktelosen Letzten setzte es für die Türken eine überraschende 1:3-Niederlage ab. Nikola Krstovic schoss die Montenegriner mit einem Dreierpack zum Sieg. Kenan Yildiz konnte zwischenzeitlich zum 1:1 ausgleichen.

Vom Ausrutscher der Türkei, die nun den Umweg über die Aufstiegsplayoffs nehmen muss, profitierte Wales. Die Briten fertigten Island zuhause mit 4:1 ab und stehen damit als Aufsteiger in die Liga A fest. Angefangen hatte die Partie gegen die Isländer allerdings schlecht. Andri Gudjohnsen schoss die Gäste bereits in der 7. Minute in Führung. Liam Cullen drehte die Partie aber mit 2 Treffern noch vor der Pause. Brennan Johnson und Harry Wilson sorgten in der 2. Halbzeit für die Entscheidung.

Liga B – Gruppe 1: Tschechien ist durch, Albanien steigt ab

Tschechien – Georgien 2:1

Albanien – Ukraine 1:2

In der Gruppe 1 präsentierte sich die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag spannend. Mit Tschechien, Georgien und Albanien kämpften noch 3 Teams um den direkten Aufstieg. Die Tschechen entschieden diesen Dreikampf dank einem 2:1-Heimerfolg gegen Georgien für sich. Pavel Sulc und Adam Hlozek sorgten für eine frühe tschechische 2:0-Führung. Die Gäste konnten durch Georges Mikautadze nur noch verkürzen. Georgien verpasste damit auch die Aufstiegsplayoffs.

Diesen Platz sicherte sich letztlich noch die Ukraine. Als Schlusslicht in die abschliessende Runde gegangen, stiess die Mannschaft von Coach Sergej Rebrow dank einem 2:1-Sieg in Albanien noch auf Rang 2 vor. Aleksander Sintschenko und Roman Yaremchuk sorgten bis zur 10. Minute für eine 2:0-Führung der Ukrainer. Ex-GC-Spieler Nedim Bajrami gelang in der 75. Minute per Penalty der einzige Treffer der Albaner, die nun den Gang in die Liga C antreten müssen.

Liga A – Gruppe 3: Deutschland und Niederlande mit Remis

Ungarn – Deutschland 1:1

Bosnien-Herzegowina – Niederlande 1:1

Nach dem berauschenden 7:0-Heimsieg gegen Bosnien-Herzegowina am am Samstag musste sich Gruppensieger Deutschland in Budapest gegen Ungarn mit einem 1:1 begnügen. Die auf vielen Positionen umgestellte DFB-Elf ging eine Viertelstunde vor Schluss durch Felix Nmecha in Führung. In der 9. Minute der Nachspielzeit konnten die Ungarn aber noch ausgleichen. Dominik Szoboszlai blieb bei einem Hands-Penalty ganz cool und bezwang Keeper Alexander Nübel.

Auch die Niederlande kam in Bosnien-Herzegowina nicht über ein 1:1 hinaus. Die Oranje-Führung durch Brian Brobbey glich Erdemin Demirovic aus.

