Beim Duell zwischen Europameister Portugal und Weltmeister Frankreich in der Gruppe 3 der höchsten Stufe der Nations League sorgten für einmal nicht die Offensivkünstler wie Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann oder Anthony Martial für die Ausrufezeichen. Stattdessen entschied Frankreichs Mittelfeld-Puncher Ngolo Kanté die Partie im Estadio da Luz in Lissabon für die Gäste.

Kanté verwerte in der 54. Minute einen Abpraller von Portugals Goalie Rui Patricio. Diesen hatte Adrien Rabiot mit einem starken Abschluss provoziert.

Viele Chancen – wenige Tore

Von Beginn an schenkten sich die beiden Top-Nationen keinen Meter. Die Teams gingen in die Offensive. Ronaldo und Martial vergaben Top-Chancen. Während der portugiesische Altstar einen Kopfball über das Tor setzte, scheiterte der französische Youngster an der Latte.

Mit dem Sieg setzt sich Frankreich an die Spitze der Gruppe und kann sich am Dienstag gegen Schweden den Gruppensieg sichern.

Schweden bezwingt Kroatien

In der 2. Partie der Gruppe behielt Schweden gegen den WM-Finalisten aus Kroatien im Duell um den Abstieg in Stockholm die Oberhand. Die Skandinavier gingen vor der Pause durch Dejan Kulusevski (36.) und Marcus Danielsson (45.+2) in Führung. Danielsson avancierte 9 Minuten vor Spielende zum Unglücksraben – er brachte Kroatien mit einem Eigentor zurück in die Partie. Der Ausgleich gelang den Kroaten um Luka Modric aber nicht mehr und Schweden gewann 2:1.