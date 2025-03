Der Kosovo steigt in der Nations League in die B-Liga auf. Slowenien, ein weiterer WM-Quali-Gegner der Schweiz, hält sich in extremis oben.

Der Kosovo hat in der Nations League Historisches geschafft. Der kleine Balkan-Staat schaffte erstmals in seiner Geschichte den Aufstieg in die B-Liga der Nations League. Der 1. WM-Quali-Gegner der Schweiz (05.09.) gewann das Barrage-Rückspiel gegen Island mit 3:1. Bereits im Hinspiel hatten sich die Kosovaren mit 2:1 durchgesetzt.

Grosse Figur bei Kosovo war Vedat Muriqi. Der Offensivmann von RCD Mallorca schoss alle 3 Treffer. Muriqi hat auch schon gegen die Schweizer Nati auf sich aufmerksam gemacht: Im September 2023 gelangen ihm in der EM-Quali beim 2:2 in Pristina beide Treffer.

Freude auch bei den Slowenen

Auch Slowenien, der zweite Nati-Gegner in der WM-Quali (08.09.), durfte jubeln. Dank einem 1:0-Sieg in der Verlängerung gegen die Slowakei konnten sich die Slowenen in extremis in der B-Liga halten. Den entscheidenden Treffer erzielte Adam Gnezda Cerin von Panathinaikos Athen in der 106. Minute.

Nations League