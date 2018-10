Spanien gegen England: Da geht es meist um Spieler von Real Madrid, Barcelona, Chelsea oder Manchester United. Beim Nations-League-Spiel vom Montag in Sevilla könnten ihnen zwei Dortmunder die Show stehlen.

Paco Alcacer hat einen Lauf. 9 Tore hat er in bislang 5 Saisonspielen erzielt, zuletzt zwei beim Test der spanischen Nationalmannschaft gegen Wales. In seinen bislang 14 (Teil-)Einsätzen für die «Roja» hat er 8 Mal getroffen, im Schnitt alle 96 Minuten. Das ist effizienter als Alvaro Morata oder Diego Costa.

Zwei Jahre lang hatte ihn Ex-Nationalcoach Julen Lopetegui ignoriert. Ausgerechnet unter Luis Enrique, der ihn als Klubtrainer in Barcelona zum Bankdrücker degradiert hatte, erhält der 25-Jährige nun eine neue Chance.

«Englands Neymar» wurde Jadon Sancho auch schon genannt. Der 18-Jährige wurde für sein Kurzdebüt beim 0:0 in Kroatien in höchsten Tönen gelobt. «Wenn er den Ball bekommen hat, war er eine Bedrohung», so Coach Gareth Southgate. Beim BVB glänzte er mit 8 Assists in bislang 10 Saisonspielen. Startet er auch bei den «Three Lions» durch?