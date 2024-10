Im Sommer wechselte Matthijs de Ligt nach wochenlangem Poker samt «Chaos der Gefühle» für kolportierte 45 Millionen Euro von Bayern München zu Manchester United. Am Montag läuft der niederländische Innenverteidiger nun wieder in der Allianz Arena auf. Und das aller Voraussicht nach in ungewohnter Rolle: Weil «Oranje»-Abwehrchef Virgil van Dijk gesperrt fehlt, dürfte De Ligt bei der «Elftal» zum Organisator in der Defensive avancieren.

Dabei hatte De Ligt in den vergangenen Wochen nicht unbedingt mit Topleistungen auf sich aufmerksam gemacht. Im Gegenteil. Der 25-Jährige befindet sich in einem Formtief. Die gravierenden Fehler vor den Gegentoren beim 2:2 gegen Deutschland beim 1. Nations-League-Vergleich im September waren bei Weitem nicht die einzigen in dieser Saison.

04:29 Video Archiv: Niederlande – Deutschland endet 2:2 Aus Sport-Clip vom 10.09.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 29 Sekunden.

Damals wurde das einstige Wunderkind bereits nach 45 Minuten ausgewechselt. «Matthijs ist gerade in so einer Phase, wo es so aussieht, als dass er immer sofort für all seine Fehler bestraft wird», sagte Bondscoach Ronald Koeman.

Legende: Hält er in München die Abwehr zusammen? Matthijs de Ligt im Training mit der «Elftal». Keystone/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Auch auf der Insel hagelt es Kritik

In England steht der 25-Jährige ebenfalls bereits in der Kritik, musste im letzten Ligaspiel gegen Aston Villa gar auf die Bank. «De Ligt wurde noch mehr vorgeführt als Harry Maguire», titelte der Mirror nach dem 3:3 in der Europa League gegen Porto: «Ein grauenhaftes Spiel.» De Ligt, «ein Spieler, der für eine riesige Summe eingekauft wurde, steht die ganze Zeit komplett falsch», bemängelte der ehemalige englische Nationalspieler Jamie Carragher bei Sky Sports.

Rückendeckung von Van Dijk

Er sei «nicht zufrieden» mit der Entwicklung von de Ligt, sagte auch Oranje-Ikone Rafael van der Vaart: «Ich denke, er hat Qualität. Er ist fantastisch.» Doch davon sei derzeit wenig zu sehen. De Ligt mache «zu viele Fehler» und spiele «zu wild». Ausgerechnet der bereits abgereiste van Dijk nahm seinen Teamkollegen in Schutz. So eine Phase mache jeder mal durch, so der Captain: «Daraus muss man lernen.»

In der Tabelle der Gruppe 3 liegt Deutschland nach 3 Spieltagen mit 7 Punkten an der Spitze, die Niederlande folgen mit 5 Zählern auf Rang 2. Das Duell der beiden Erzrivalen in München verspricht viel Spannung und grosse Emotionen.