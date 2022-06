Um 00:08 Uhr ist der 2:1-Sieg Dänemarks in der Nations League in trockenen Tüchern.

Bis im Ernst-Happel-Stadion in Wien am Montagabend endlich Fussball gespielt werden konnte, wurde die Geduld von Fans und Spielern auf die Probe gestellt. Wegen eines Stromausfalls begann das Spiel zwischen Österreich und Dänemark mit sage und schreibe 90 Minuten Verspätung.

00:30 Video Licht- statt Fussballzauber im Ernst-Happel-Stadion Aus Sport-Clip vom 06.06.2022. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Danach kriegte das Publikum immerhin einen spannenden Schlagabtausch zu sehen – mit dem besseren Ende für die Gäste aus Dänemark. Der Schlusspunkt war zudem eine wahre Augenweide: Jens Stryger Larsen schlenzte die Kugel in der 84. Minute aus etwa 17 Metern herrlich in die entfernte Torecke (2:1). Das Team von Ralf Rangnick kam in der Folge trotz einiger hochkarätiger Torchancen nicht mehr zum Ausgleich.

Schmeichel patzt

In der 27. Minute hatte Pierre-Emile Höjbjerg die Dänen in Führung geschossen, nach etwas mehr als einer Stunde meldeten sich die Hausherren dank Xaver Schlager mit dem verdienten 1:1 zurück. Dem Treffer war ein fataler Fehler von Dänemark-Schlussmann Kasper Schmeichel vorausgegangen.

00:50 Video Schmeichels Lapsus ermöglicht Österreichs Ausgleich Aus Sport-Clip vom 07.06.2022. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

Damit verpassten es die Österreicher, in der Nations League Liga A (Gruppe 1) den 2. Vollerfolg im 2. Spiel einzufahren. Dies gelang stattdessen den Dänen, die zuvor Frankreich ebenfalls mit 2:1 gebodigt hatten.