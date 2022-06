Wer bei Tschechien zwischen den Pfosten steht, war viele Jahre keine Frage. Mit Petr Cech stammte schliesslich einer der besten seines Fachs aus dem Land in Mitteleuropa. Erst seit dem Nati-Rücktritt des ehemaligen CL-Siegers 2016 ist mit Tomas Vaclik einer aus dem Schatten getreten, der nun vor seinem 50. Einsatz für das Nationalteam steht.

Beidseitiges Wiedersehen

Das Spiel gegen die Schweiz ist für ihn aber nicht nur aufgrund des Jubiläums – das Vaclik selbst als «Meilenstein» betitelt – ein besonderes. Schliesslich stand der Tscheche zwischen 2014 und 2018 beim FC Basel unter Vertrag und kennt damit «die halbe Mannschaft», die ihm in Prag gegenüber stehen wird. «Die Schweiz hat grosse Namen im Team» zollt der Goalie, der mittlerweile bei Olympiakos Piräus spielt, der Nati vor dem Aufeinandertreffen Respekt.

00:44 Video Vaclik über die Nati-Akteure: «Spielte mit acht von ihnen zusammen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 01.06.2022. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

«Breel Embolo und Renato Steffen bringen viel Tempo ins Schweizer Offensivspiel», warnt Vaclik etwa vor seinen ehemaligen Teamkollegen. Auch Trainer Murat Yakin sowie dessen Vergangenheit beim FCB lassen den 33-Jährigen in Erinnerungen schwelgen. Mit Steven Zuber würde laut Vaclik zudem einer dabei sein, dessen Erfahrungen aus der griechischen Liga wie in seinem Fall in die Nationalmannschaft miteinfliessen.

Ein Fluch und die gewichtige Absenz

Für Tschechien beginnt mit dem Auftakt in die Nations League ein neues Kapitel, nachdem die Mitteleuropäer in der WM-Qualifikation abermals scheiterten. «Es ist wie ein Fluch», hadert Vaclik. Als Gruppendritte hinter Belgien und Wales verpasste das Land im Playoff gegen Schweden die letzte Chance auf ein WM-Ticket. Tatsächlich hatte sich Tschechien bisher erst einmal für die Endrunde qualifiziert – 2006 in Deutschland.

Die ausbleibende Reise nach Katar ist für Vaclik insbesondere deshalb eine Enttäuschung, weil sein Team an der EM gezeigt hat, wozu es international fähig ist. Im Achtelfinal eliminierte es überraschend die Niederlanden. Damals überzeugte besonders Patrick Schick. Der Stürmer von Bayer Leverkusen, seines Zeichens zweitbester Torschütze der abgelaufenen Saison in der Bundesliga, wird ausgerechnet gegen die Schweiz verletzungsbedingt fehlen.