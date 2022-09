Legende: Der eine will nicht aufs Foto, der andere fehlt verletzt Kylian Mbappé und Karim Benzema. IMAGO / Anca Tepei

In der Nations League droht der französischen Nationalmannschaft mit nur 2 Punkten aus 4 Partien der Abstieg. In den kapitalen Partien gegen Dänemark und Österreich muss Frankreich nun auch auf Captain Hugo Lloris verzichten. Beim Torhüter von Tottenham Hotspur wurde eine Oberschenkelverletzung diagnostiziert. Zudem fällt Theo Hernandez aufgrund einer Adduktorenverletzung aus.

Lloris und Hernandez ergänzen damit die lange Absenzenliste: Karim Benzema fehlt ebenso verletzt wie Paul Pogba, der nach einer Knie-OP gar die WM in Katar zu verpassen droht. Auch Kingsley Coman und Lucas Hernandez sind nicht einsatzfähig.

Mbappé will nicht auf Mannschaftsfoto

Superstar Kylian Mbappé ist zwar mit an Bord, sorgte aber am Montag für Differenzen. Für den am Dienstag geplanten Fototermin sagte der 23-Jährige ab, nachdem der Verband es abgelehnt hatte, die Vereinbarung über die Bildrechte der Spieler zu ändern. Schon im März war Mbappé dem Fototermin ferngeblieben, weil er nicht wollte, dass sein Bild mit gewissen Marken in Verbindung gebracht wird.