Legende: Es darf wieder gespielt werden FC Lausanne-Sport. Freshfocus

Lausanne-Sport nimmt Spielbetrieb wieder auf

Aufatmen in der Super League: Die Mannschaft von Lausanne-Sport kann wieder in den Spielbetrieb einsteigen. Die am Mittwoch verhängte vorsorgliche Quarantäne wurde vom Waadtländer Kantonsarzt aufgehoben, nachdem alle am Freitag durchgeführten Corona-Tests bei den Lausanner Spielern negativ ausgefallen waren. Damit kann das für Sonntag geplante Léman-Derby zwischen Servette und Lausanne-Sport wie geplant stattfinden, wie die Swiss Football League mitteilte. Am Mittwoch hatte eine Testreihe bei Lausanne-Sport mehrere positive Corona-Fälle ergeben.

Regen lässt keinen Fussball in Zürich zu

Die Challenge-League-Partie zwischen Leader Grasshoppers und dem FC Aarau musste aufgrund starken Regens verschoben werden. Nach einer ersten Platzinspektion aufgrund des anhaltenden Niederschlags hatte Schiedsrichter Sven Wolfensperger die Partie zuerst um eine halbe Stunde verschoben. Auch eine zweite Überprüfung des Rasens im Letzigrund liess einen Anpfiff nicht zu. Wann die Partie der 17. Runde nachgeholt wird, war zunächst unklar. Weil die Zürcher ihre Partie nicht spielen konnten, rückt der FC Thun dank dem 3:1-Sieg bei Lausanne Ouchy bis auf 1 Punkt an GC heran.