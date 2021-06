Legende: Hatte sich im Champions-League-Final verletzt Kevin De Bruyne. Keystone/Archiv

De Bruyne erfolgreich operiert

Kevin De Bruyne wird nach einer erfolgreichen Operation infolge seines Augenhöhlen- und Nasenbeinbruchs, den er sich im Final der Champions League zugezogen hatte, das erste EM-Gruppenspiel der belgischen Nationalmannschaft gegen Russland verpassen. Am Montag soll der 29-Jährige dennoch wie geplant zur Vorbereitung stossen.

Brasilien bleibt ohne Verlustpunkt

Durch einen 2:0-Sieg gegen Ecuador hat Brasilien seine weisse Weste in der südamerikanischen WM-Quali erfolgreich verteidigt. Zweifelhafter Höhepunkt der Begegnung war ein von Neymar verschossener Elfmeter, der Minuten später wegen einer unerlaubten Vorwärtsbewegung des Torhüters wiederholt wurde. Beim zweiten Anlauf traf der Star von PSG in der Nachspielzeit (94.) zum 2:0. Brasilien führt die Tabelle mit 15 Punkten vor Argentinien (11) und Ecuador (9) an.

Titel für Bachmann

Nationalspielerin Ramona Bachmann hat in Frankreich mit Paris St. Germain die Regentschaft von Olympique Lyon (14 Meistertitel in Folge) beendet. Mit einem 3:0-Erfolg am letzten Spieltag gegen Dijon holte PSG erstmals die Meisterschaft, Bachmann stand in der Startformation.