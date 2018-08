Julien Ngoy wechselt per sofort von Stoke City zum Grasshopper Club und unterschrieb leihweise für ein Jahr. GC hat dank einer Kaufoption die Möglichkeit, den jungen Stürmer langfristig an den Klub zu binden. In der Hinrunde der Saison 2017/18 stand Ngoy sechsmal für Stoke in der Premier League im Einsatz. In der Rückrunde spielte er leihweise beim FC Walsall in der League One. Seit März 2017 gehört Ngoy dem Kader der belgischen U21-Nationalmannschaft an.

Stjepan Kukuruzovic (29) schliesst sich für drei Jahre dem FC Lausanne-Sport an, wo er auf Giorgio Contini, seinen früheren Trainer beim FC Vaduz und beim FCSG, trifft. Der aus Kroatien stammende Mittelfeldspieler trug in seiner Karriere zudem bereits das Trikot von Thun, dem FCZ und Ferencvaros Budapest.

Stürmer Assan Ceesay soll vom FC Lugano zum FC Zürich wechseln. Lugano-Präsident Angelo Renzetti bestätigte, dass sich die Klubs einig geworden seien. Der Vertrag soll am Mittwoch unterschrieben werden. Der 24-jährige Gambier erzielte in der noch jungen Saison bereits vier Tore für Lugano.