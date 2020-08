Legende: Eine Premiere, die Lust auf mehr macht Bei der Uefa denkt man über weitere Europacup-Finalturniere nach. Keystone

Das System mit einem Duell pro Begegnung erscheine «interessanter», sagte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin der Nachrichtenagentur AP. «Wir haben gesehen, dass die Menschen spannende Spiele wollen, dass in einem Spiel jedes Team in der Champions League oder Europa League jedes Team schlagen kann. Deshalb ziehen wir das für die Zukunft in Erwägung. Ich denke, im September oder Oktober müssen wir anfangen, ernsthaft zu sprechen», sagte der Slowene.

Vor den Finalturnieren der Champions League in Lissabon und der Europa League in Nordrhein-Westfalen hatte Ceferin derartige Gedankenspiele noch ausgeschlossen.

Die Uefa hatte ihre Europacup-Wettbewerbe wegen der Coronavirus-Pandemie an jeweils einem Standort und von den Viertelfinals an mit nur einem Duell zu Ende gebracht. Der bislang bekannte Modus mit Hin- und Rückspielen nach der Gruppenphase bis zum Final ist bis 2024 weitgehend festgeschrieben.

Bei einer Europacup-Revolution müsste diskutiert werden, ab welcher Runde ein mögliches Finalturnier starten könnte. «Man wäre für eine Woche im Zentrum der Aufmerksamkeit der ganzen Welt und dies wäre fantastisch», sagte Ceferin.