Zum Abschluss einer intensiven Saison will der 22-jährige Nati- und FCB-Stürmer noch an der U21-EM glänzen.

In den ersten 60 Schweizer Spielminuten an der U21-EM wurde Zeki Amdouni noch geschont. Der 22-Jährige, der nachträglich von seinem (äusserst erfolgreichen) Zusammenzug mit der A-Nati zum Nachwuchs gestossen war, kam gegen Norwegen erst in der Schlusshalbstunde zum Einsatz. Am Resultat (2:1) änderte sich nichts mehr.

In den weiteren Schweizer Gruppenspielen gegen Italien, das Amdouni als «sehr wichtig» bezeichnet, und Frankreich dürfte er wieder eine Hauptrolle spielen. Die Visitenkarte, die er bei den «Grossen» in der EM-Qualifikation abgegeben hat, verpflichtet: 3 Tore in den 2 Partien gegen Andorra und Rumänien.

01:10 Video Amdounis Doublette mit der A-Nati gegen Rumänien Aus Sport-Clip vom 19.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

Schon fast 60 Saisonspiele

Amdouni ist überzeugt, trotz der anstrengenden Saison noch Vollgas geben zu können. «Die Müdigkeit ist zwar da, aber wenn ich hier bin, bin ich es zu 200 Prozent», so der Romand. Das Wichtigste sei die Regeneration. «Einmal erholt, kann ich auf dem Platz wieder alles geben.»

01:36 Video «Italien-Match entscheidet über Fortsetzung» (frz.) Aus Sport-Clip vom 23.06.2023. Bild: Keystone/Urs Flüeler abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden.

Die Saison war in der Tat hart für den Stürmer, aber auch abwechslungsreich: Neben Meisterschaft und Cup (35 Einsätze) erlebte Amdouni mit dem FC Basel eine sehr erfolgreiche Conference-League-Kampagne (17 Partien inkl. Qualifikation). Dazu kamen 5 Einsätze mit der A-Nati und bislang 2 mit der U21.

Steht Abschied aus Basel bevor?

Der Durchbruch auf internationaler Ebene (5 Tore in den letzten 4 Nati-Spielen, 7 Treffer in den letzten 7 Conference-League-Partien) hat Amdouni zum begehrten Objekt im sommerlichen «Mercato» gemacht. Aus Italien, Spanien, Portugal und Deutschland soll es angeblich Interesse geben.

«Natürlich stolpere ich über die Gerüchte, aber ich kann mich gut davon abgrenzen», zeigt sich der 22-Jährige cool. Ein Wechsel zu Besiktas Istanbul, dem Lieblingsklub seines Vaters (und zeitweise von Zeki selbst), steht dagegen eher nicht im Raum.

Und wenn er, angesprochen auf seinen Kindheitstraum, «Weltmeister, Champions-League-Sieger» nennt, erfolgt das mit einem Augenzwinkern. In Wirklichkeit habe er seinen Kindheitstraum bereits erfüllt: «Als Profi Fussball zu spielen, Tag für Tag.» Da können, trotz Müdigkeit, auch ein paar Spiele an einer U21-EM noch dazukommen.