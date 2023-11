Der FC Basel gewinnt bei Promotion-Ligist Kriens knapp mit 1:0 und steht im Viertelfinal des Schweizer Cups.

Djordje Jovanovic trifft nach 431 torlosen Minuten (42.) und sorgt für ein geglücktes Debüt von Neo-Trainer Fabio Celestini.

Delémont schafft gegen Luzern die Überraschung.

Über alle Zweifel erhaben war auch der Basler Auftritt auf dem Krienser Kleinfeld nicht. Angesichts der epochalen Krise, in der sich der FC Basel zurzeit befindet, zählte an diesem Mittwochabend indes einzig das Weiterkommen. Dieses Ziel erreichte das Super-League-Schlusslicht am Fusse des Pilatus nach zähen 90 Minuten.

Neo-Trainer Fabio Celestini, dessen letzter Sieg als Cheftrainer auch schon zwei Jahre zurückgelegen hatte, verzichtete bei seinem Einstand auf grosse Änderungen. Im Vergleich zur Niederlage in Lausanne am Wochenende stellte der 48-Jährige sein Team auf drei Positionen um. Auf Rotationen – wie sonst bei Auftritten gegen Unterklassige üblich – verzichtete der neue Chef an der Seitenlinie aus vertretbaren Gründen.

Mit Djordje Jovanovic war es dann auch ein Starter vom Wochenende, der der 431-minütigen Basler Torflaute ein Ende bereitete. Der serbische Stürmer kam kurz vor der Pause nach einer Massflanke von Dominik Schmid unbedrängt zum Kopfball und brachte den FCB mit 1:0 in Führung. Das Tor war zu diesem Zeitpunkt verdient. Jovanovic hatte Kriens-Torhüter Lars Hunn schon zuvor zu einer Parade (35.) gezwungen. Kurz vor dem Führungstreffer war zudem ein Tor des Serben wegen Abseits aberkannt worden.

00:50 Video Nach 431 Minuten ohne Tor: Jovanovic bricht den Bann für den FCB Aus Sport-Clip vom 01.11.2023. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

Hitz gefordert

Trotz Rückstand war es Kriens, das deutlich aktiver aus der Kabine kam. Die Zentralschweizer, die sich in der 1. Halbzeit nur selten in die gegnerische Platzhälfte gewagt hatten, spielten mutig nach vorne und kamen zu einigen guten Gelegenheiten. Marwin Hitz im FCB-Tor löste die Pflichtaufgaben aber mit Bravour.

Basel seinerseits verpasste es, die Führung auszubauen und schaltete in den Verwaltungsmodus. Dem 2:0 am nächsten kam mit Leonardo Gubinelli ein Krienser, der in der 72. Minute den Ball an die eigene Latte köpfelte. Der FCB schaukelte den Sieg mehr oder weniger souverän nach Hause und machte damit einen ersten Schritt aus der Krise.

Schliessen 02:46 Video Celestini: «Ein kleiner, aber sehr wichtiger Schritt für uns» Aus Sport-Clip vom 01.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 46 Sekunden. 01:56 Video Schmid: «Der Sieg tut unheimlich gut» Aus Sport-Clip vom 01.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 56 Sekunden. 02:41 Video Zbinden: «Wir haben bei der Kaderzusammenstellung viele Fehler gemacht» Aus Sport-Clip vom 01.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 41 Sekunden.

So geht's weiter

Die nächst Bewährungsprobe steht für den FCB in der Super League am Sonntag auf dem Programm. Vor Heimpublikum empfängt Basel Aufsteiger Yverdon. Die Cup-Viertelfinals finden Ende Februar 2024 statt.