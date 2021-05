St. Gallen folgt Luzern in den Cupfinal

St. Gallen schlägt Servette im Cup-Halbfinal auswärts 1:0 und folgt Luzern in den Final.

Den einzigen Treffer der Partie erzielt Basil Stillhart in der 83. Minute.

Für die St. Galler ist es der erste Cupfinal-Einzug seit 1998.

Der FC St. Gallen greift nach dem zweiten Cup-Titel der Klubgeschichte. Das Team von Trainer Peter Zeidler gewann gegen Servette im Cup-Halbfinal eine ausgeglichene Partie 1:0 und steht nach Luzern als zweiter Finalteilnehmer fest.

Zum Matchwinner der Espen avancierte neben Goalie Lawrence Ati Zigi Basil Stillhart. Der 27-Jährige erwischte Jérémy Frick 7 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit in der nahen Torecke. Der Servette-Schlussmann hatte mit einer Flanke gerechnet.

Der Treffer fiel in einer St. Galler Druckphase, die mit Gaël Ondoua indirekt von einem Servettien eingeleitet wurde. In der 73. Minute kam der Kameruner gegen Lukas Görtler viel zu spät und erwischte den Deutschen mit gestrecktem Bein am Knöchel. Der Genfer war mit der gelben Karte gut bedient und hätte sich bei einem Platzverweis nicht beschweren können.

Für die St. Galler war das harte Foul ein Weckruf. Nach einer zuvor schwachen 2. Halbzeit der Gäste kamen Euclides Cabral (77.) und Kwadwo Duah (81.) zu guten Möglichkeiten.

Furioser Start in die Partie

Bis zur Pause waren in Genf keine Tore gefallen, Chancen dafür hätte es aber im Multipack gegeben: Nach nur gerade 30 Sekunden kam Jérémy Guillemenot nach einem Prellball aus rund 10 Metern freistehend zum Abschluss. Der Ball des Genfers in Diensten der St. Galler zischte nur knapp am Tor vorbei.

In der 4. Minute hatte auch Servette eine erste Grosschance zu verzeichnen. Nach einem Eckball ging am zweiten Pfosten Alex Schalk vergessen, der die frühe Genfer Führung aber verpasste.

Servette sündigt im Abschluss

Spätestens nach 25 Minuten hätte das Team von Trainer Alain Geiger in Führung gehen müssen. Nach einem Genfer Konter rettete Miro Muheim für den bereits geschlagenen Zigi auf der Linie, den Nachschuss setzte Théo Valls über das Tor.

Fast im direkten Gegenzug war es wieder Guillemenot, der alleine vor Frick verzog. Kurz vor der Pause vergab Servette zwei weitere Hochkaräter. Sowohl Timothé Cognat (41.) als auch Miroslav Stevanovic (45'+1) fanden ihren Meister in Zigi.

Noch wartet für St. Gallen eine Hürde bis zum 2. Cuptitel der Klubgeschichte. Der 96. Cupfinal findet am Pfingstmontag (24. Mai) im Berner Wankdorf statt. Gegner der Ostschweizer wird der FC Luzern sein, der sich am Dienstag 2:1 gegen Aarau durchsetzte.