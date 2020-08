Die Young Boys gewinnen den Cup-Final im Berner Wankdorf gegen den FC Basel mit 2:1.

Marvin Spielmann schiesst den YB-Siegtreffer in der 89. Minute.

Die Berner feiern den 7. Cupsieg – den ersten seit 1987.

Nach 33 Jahren und 4 verlorenen Cup-Finals stemmen die Young Boys wieder die Cup-Trophäe in die Höhe. Noch weiter zurück liegt das letzte Berner Double: Im Jahr 1958 gewann YB letztmals Meisterschaft und Cup.

Die Entscheidung auf dem heimischen Kunstrasen fiel denkbar spät. Der eingewechselte Marvin Spielmann traf in der 89. Minute mit einem strammen Distanzschuss. FCB-Goalie Djordje Nikolic sah dabei unglücklich aus. Er verschätzte sich bei der Parade.

Nur 4 Minuten zuvor hätte sich Guillaume Hoarau beinahe seinen Abschied bei YB versüsst. Eben eingewechselt, setzte der 36-jährige Franzose einen Kopfball an den linken Torpfosten. Seine Ära geht in Bern ebenso zu Ende wie jene von Marco Wölfli.

Nsame mit 41. Saisontor

YB belohnte sich im Cupfinal nach einer offensiv schwachen 1. Halbzeit für einen Steigerungslauf nach der Pause. Bereits kurz nach dem Seitenwechsel glich Topskorer Jean-Pierre Nsame die Partie für die Berner aus.

Er schloss eine herrliche Kombination über mehrere Stationen zum 1:1 ab. Wettbewerbsübergreifend war es für den YB-Goalgetter das 41. Tor im 46. Saisonspiel.

Stockers Tor aberkannt

Der FCB war in der 1. Halbzeit das stärkere Team. Valentin Stocker zeigte sich besonders auffällig. In der 29. Minute traf der FCB-Captain mit einem sehenswerten Volley zur vermeintlichen Führung. Der Treffer wurde vom VAR aber aberkannt, weil Silvan Widmer bei der Kopfball-Vorlage hauchdünn im Abseits stand.

Trotzdem ging Basel noch kurz vor der Pause in Führung: In der 42. Minute wuchtete Omar Alderete den Ball nach einem Frei-Eckball per Kopf ins Tor. Dabei sah der Berner Defensivverbund schlecht aus: Der Torschütze kam völlig frei zum Kopfball und Goalie David von Ballmoos schien auch nicht völlig machtlos.

Koller ohne Happy End

Den Baslern gelang es am Ende aber einmal mehr nicht, in Bern zu gewinnen. Seit dem Mai 2016 ist der FCB in der Hauptstadt sieglos.

Auch Trainer Marcel Koller blieb nach einer turbulenten Zeit beim FCB ein Happy End verwehrt. Für ihn war es das letzte Spiel an der Seitenlinie der Basler. Sein Nachfolger Ciriaco Sforza wird die Mannschaft am Montag übernehmen.