Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Er ist nicht der Torschütze, wird aber gefeiert Luca Zuffi erhält nach dem 1:0 Gratulationen von seinen Mitspielern. Keystone/Christian Merz

Winterthur tut sich in der 1. Runde des Schweizer Cups gegen Erstligist Wettswil-Bonstetten schwer, gewinnt aber 2:1.

Yverdon schlägt Zweitligist Dardania Lausanne trotz 75-minütiger Unterzahl deutlich 3:0.

Wettswil-Bonstetten (1.) – Winterthur (SL) 1:2

Auch unter Stephan Lichtsteiner ist Wettswil-Bonstetten eine Cup-Überraschung versagt geblieben. Der vom ehemaligen Nati-Captain trainierte Erstligist war aber noch ein bisschen näher dran als letztes Jahr, als man Winterthur in der gleichen Affiche 0:2 unterlegen war.

Der Vertreter aus der Super League war zwar spielbestimmend, tat sich aber lange Zeit schwer. Den Bann brach ausgerechnet ein Eigentor des Aussenseiters: Nach einem Eckball von Luca Zuffi beförderte Nicolas Stettler den Ball per Kopf ins eigene Tor (50.). Der gleiche Stettler stand dann in der 70. Minute am Ursprung des Ausgleichs: Nach einem starken Dribbling brachte ihn Zuffi zu Fall. Den fälligen Penalty verwandelte Captain Flavio Peter mit einer zünftigen Portion Glück.

Der nur kurz zuvor eingewechselte U19-Nationalspieler Elias Maluvunu sicherte Winterthur mit einem traumhaften Schlenzer drei Zeigerumdrehungen später doch noch den schmeichelhaften Sieg.

Schliessen 00:25 Video Unglücksrabe Stettler bezwingt eigenen Goalie Aus Sport-Clip vom 16.08.2024. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden. 01:03 Video Captain Peter gleicht für den Underdog per Penalty aus Aus Sport-Clip vom 16.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden. 00:31 Video Maluvunu schlenzt den Ball ins Lattenkreuz Aus Sport-Clip vom 16.08.2024. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden. 01:54 Video Lichtsteiner: «Niederlage ist Niederlage, ob sie ehrenvoll ist oder nicht» Aus Sport-Clip vom 16.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 54 Sekunden. 01:42 Video Zuffi: «Wir haben gewusst, wir müssen Geduld haben» Aus Sport-Clip vom 16.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 42 Sekunden.

Dardania Lausanne (2.) – Yverdon (SL) 0:3

Ebenfalls keinen Stolperer erlaubte sich Yverdon. Im Waadtländer Duell mit Dardania Lausanne aus der 2. Liga machte das Team vom Neuenburgersee in der zweiten Halbzeit den Unterschied. Ein Doppelschlag von Jessé Hautier und Boris Cespedes zwischen der 50. und 52. Minute, jeweils nach Vorbarbeit Anthony Sauthiers, brachte den Favoriten auf die Siegerstrasse. Ein grober Schnitzer in der Hintermannschaft der Lausanner ermöglichte Cespedes sogar noch den Treffer zum 3:0.

Dardania hatte sich berechtigte Hoffnungen auf einen Coup machen dürfen, agierte es doch ab der 26. Minute und Notbremse-Rot gegen Yverdon-Captain William Le Pogam in Überzahl.