In der 1. Runde des Schweizer Cups besiegt der FC Luzern den FC Perlen-Buchrain ohne Mühe mit 3:0.

Das Spiel Ajoie-Monterri gegen Sion (20 Uhr) können sie hier live mitverfolgen, den Stream zu Wettswil-Bonstetten gegen den FC Zürich (20 Uhr) gibt es hier.

Perlen-Buchrain (2.) – Luzern 0:3

Mühelos, aber auch glanzlos hat der FC Luzern die erste Hürde im Schweizer Cup überwunden. Im Kantonsderby beim FC Perlen-Buchrain gewann das Team von Trainer Mario Frick mit 3:0. Die Partie vor über 4400 Fans war bereits nach 14 Minuten vorentschieden. FCL-Stürmer Adrian Grbic hatte zu diesem Zeitpunkt zweimal getroffen (9./14.) und damit schon früh für Luzerner Sicherheit gesorgt. Gut 10 Minuten nach seinem 2:0 musste der Österreicher allerdings verletzt ausgewechselt werden – ein Wermutstropfen.

Sein Ersatzmann, der erst 17-jährige Andrej Vasovic, fügte sich gleich ideal ins Luzerner Kollektiv ein. Nach einem feinen Schnittstellenpass von Tyron Owusu stellte der Schweizer U18-Nationalspieler noch vor der Pause auf 3:0 (37.) – Vasovics erster Treffer im Profi-Bereich. In der zweiten Halbzeit nahm der FCL den Fuss merklich vom Gas. Ein Ehrentor wollte Perlen-Buchrain dennoch nicht mehr gelingen. Ganz beschäftigungslos blieb Goalie Pascal Loretz gleichwohl nicht.

Schweizer Cup