Der FC St. Gallen lässt Drittligist Walenstadt in der 1. Runde des Schweizer Cups nicht den Hauch einer Chance und gewinnt 13:0.

Winterthur gastiert jetzt live bei der SV Schaffhausen, Basel empfängt später den FC Biel.

Walenstadt (3.) - St. Gallen 0:13

Das Walenstädter Vorhaben, gegen den Goliath aus St. Gallen möglichst lange die Null zu halten, verlief nicht nach Plan. Nicht einmal eine ganze Zeigerumdrehung dauerte es, bis der Ball erstmals hinter Goalie Gzim Ademi im Tor zappelte. Corsin Konietzke traf zum 1:0. Nur rund 9 Minuten später erhöhte Enoch Owusu mit einem platzierten Schuss aus spitzem Winkel bereits auf 2:0 für den Super-Ligisten. Und noch vor der 30-Minuten-Marke stand es nach einem Treffer Alessandro Vogts 3:0 für St. Gallen.

Der Youngster traf in der 37. Minute zum 4:0. Nach einem Eigentor Kevin Karisiks ging es beim Stand von 5:0 in die Pause – St. Gallen lag also auf «Stängeli»-Kurs. Auch nach dem Seitenwechsel kannten die Gäste keine Gnade. Zwischen der 55. und 61. Minute schnürte Aliou Baldé einen lupenreinen Hattrick und erhöhte damit auf 8:0. 14 Minuten später und nach den Toren von Owusu und Rückkehrer Christian Witzig war das 10:0 Tatsache. Der St. Galler Hunger damit aber noch nicht gestillt.

In der Schlussviertelstunde reihten sich vor 5500 Fans in Walenstadt auch noch Shkelqim Vladi (78.), Jordi Quintilla (81.) und Mihailo Stevanovic (89.) unter den Torschützen ein und sorgten so für den 13:0-Endstand. Seitens des Heimteams kam nie wirkliche Torgefahr auf.

Schweizer Cup