 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

1. Runde im Schweizer Cup Gnadenlose St. Galler schenken Walenstadt 13 (!) Tore ein

16.08.2025, 18:04

Teilen

Walenstadt (3.) - St. Gallen 0:13

Das Walenstädter Vorhaben, gegen den Goliath aus St. Gallen möglichst lange die Null zu halten, verlief nicht nach Plan. Nicht einmal eine ganze Zeigerumdrehung dauerte es, bis der Ball erstmals hinter Goalie Gzim Ademi im Tor zappelte. Corsin Konietzke traf zum 1:0. Nur rund 9 Minuten später erhöhte Enoch Owusu mit einem platzierten Schuss aus spitzem Winkel bereits auf 2:0 für den Super-Ligisten. Und noch vor der 30-Minuten-Marke stand es nach einem Treffer Alessandro Vogts 3:0 für St. Gallen.

Der Youngster traf in der 37. Minute zum 4:0. Nach einem Eigentor Kevin Karisiks ging es beim Stand von 5:0 in die Pause – St. Gallen lag also auf «Stängeli»-Kurs. Auch nach dem Seitenwechsel kannten die Gäste keine Gnade. Zwischen der 55. und 61. Minute schnürte Aliou Baldé einen lupenreinen Hattrick und erhöhte damit auf 8:0. 14 Minuten später und nach den Toren von Owusu und Rückkehrer Christian Witzig war das 10:0 Tatsache. Der St. Galler Hunger damit aber noch nicht gestillt.

In der Schlussviertelstunde reihten sich vor 5500 Fans in Walenstadt auch noch Shkelqim Vladi (78.), Jordi Quintilla (81.) und Mihailo Stevanovic (89.) unter den Torschützen ein und sorgten so für den 13:0-Endstand. Seitens des Heimteams kam nie wirkliche Torgefahr auf.

Schweizer Cup

SRF-Livestream, 16.08.2025, 14:50 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)