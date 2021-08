Für Tabellenführer Basel resultiert im Duell gegen den FC Schönenwerd-Niedergösgen ein 7:0-Sieg.

Luzern zittert sich im Lokalduell gegen Cham zu einem knappen 1:0.

Aufsteiger GC gibt sich hingegen keine Blösse und gewinnt in Widnau mit 5:0.

Servette siegt deutlich mit 6:0 bei Amical Saint-Prex.

Schönenwerd-Niedergösgen - Basel 0:7

In Niedergösgen wehrte sich der sechstklassige Gastgeber 20 Minuten lang erfolgreich gegen das Gegentor, ehe Tician Tushi die verstärkte Basler B-Elf in Führung schoss. Raoul Petretta (37.) und Matias Palacios per Penalty (41.) erhöhten noch vor dem Pausenpfiff für den FCB.

Nach der Pause war der Widerstand des Unterklassigen endgültig gebrochen. Innert 9 Minuten zog der FCB dank Darian Males (53.), Kaly Sene (57.) und einem Eigentor auf sechs Tore davon. Den 7:0-Endstand besorgte Tushi in der 62. Minute mit seinem zweiten Treffer.

Cham - Luzern 0:1

Der SC Cham zeigte gegen den FC Luzern einen couragierten Auftritt. So war der Klassenunterschied im Zentralschweizer Duell kaum zu spüren. Das einzige Tor des Spiels war dem amtierenden Cupsieger in der letzten Minute der ersten Halbzeit gelungen, als Ibrahima Ndiaye eine Flanke von Filip Ugrinic per Kopf zum 1:0 verwertete. Eine heikle Szene hatte der FCL in der 54. Minute zu überstehen: Goalie Vaso Vasic leistete sich nach einem Ausflug im Strafraum einen strittigen Zweikampf, doch ein Pfiff blieb aus. Zum Schluss mogelte sich aber auch der letzte Super-Ligist durch.

Widnau - Grasshoppers 0:5

Nachdem Stürmer Shkelqim Demhasaj GC nach 5 Minuten per Kopf in Führung gebracht hatte, blieb der Rekordmeister lang einiges schuldig. Der FC Widnau, sonst in der 2. Liga interregional aktiv, wehrte sich tapfer und ging mit dem knappen Rückstand in die Pause. In der zweiten Halbzeit lenkte GC das Spiel mit drei Toren innert sechs Minuten schliesslich früh in die gewünschte Richtung: Francis Momoh (53.), Nikola Gjorgjev (57.) und André Santos (59.) waren erfolgreich. Den Schlusspunkt setzte Nuno Da Silva mit dem 5:0 in der 73. Minute.

Saint-Prex - Servette 0:6

Servette hat bei Amical Saint-Prex (2. Liga interregional) von Beginn an nichts anbrennen lassen. Nach einer Minute brachte Alexis Antunes den Super-Ligisten bereits in Front. Der 21-Jährige legte noch zweimal in Halbzeit eins nach (23. und 45.+1.) und feierte damit einen Hattrick. Das zwischenzeitliche 0:3 erzielte Neuzugang Dimitri Oberlin. Nach der Halbzeit nahm Servette das Tempo raus. Erst zum Ende des Spiels traf der Superligist noch zweimal durch Théo Valls (81., Penalty) und Papu Mendes (82.).