Dem FC Zürich gelingt gegen den FC Solothurn ein «Stängeli».

Auch die anderen Super-Ligisten sind problemlos weiter.

Einzig Meister YB lässt im Duell gegen Littau einen Gegentreffer zu.

FC Solothurn - FCZ 0:10

Nach dem makellosen Start in der Super League mit drei Siegen in drei Spielen überzeugt der FC Zürich auch bei dem Start in den Schweizer Cup. Gegen den viertklassigen FC Solothurn resultiert gleich ein 10:0 zugunsten der Stadtzürcher. Bereits nach rund zwanzig Minuten führte der Favorit mit vier Toren.

Captain Antonio Marchesano gelang ein Hattrick, Rodrigo Pollero und Assan Ceesay trafen doppelt. Trotz der hohen Temperaturen zog der FCZ auch in der zweiten Halbzeit sein hohes Tempo durch und krönte seine Gala drei Minuten vor Schluss mit dem zehnten Treffer. Erstligist Solothurn, mit den ehemaligen SL-Spielern Marco Mathys und Loic Chatton in der Startaufstellung, war zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für das Zürcher Weiterkommen.

Echichens - Lausanne-Sport 0:2

Im Lokalduell gegen das fünftklassige Echichens sündigte Lausanne-Sport in der ersten Halbzeit gleich mehrmals. So musste sich der Favorit mit einem torlosen Unentschieden zur Pause begnügen. Nach Wiederbeginn lenkte der Super-Ligist mit einem Doppelschlag von Cameron Puertas und Zeki Amdouni das Spiel innert drei Minuten schliesslich in die gewünschte Richtung.

Münsingen - St. Gallen 0:5

Der FC Münsingen empfing den FC St. Gallen – im kybunpark. Angesichts der unsicheren Corona-Lage und dem damit verbundenen finanziellen Risiko hatten die Berner eine Austragung in St. Gallen erbeten. Auf fremdem Terrain blieb die Überraschung schliesslich aus: Die Ostschweizer siegten mit 5:0. Den Torreigen eröffnet hatte Fabian Schubert in der 9. Minute mit seinem ersten Pflichtspieltor für die St. Galler. Victor Ruiz per Penalty (21.) und Élie Youan (32.) erhöhten noch vor der Pause. Captain Lukas Görtler (71.) und Kwadwo Duah (89.) sorgten für klare Verhältnisse.

Littau - YB 1:4

Rund eine Viertelstunde brauchte der Meister YB, um im Duell gegen den Zweitligisten aus Littau in Gang zu kommen. Mit der ersten richtigen Chance brachte Wilfried Kanga seine Farben mit seinem Premierentor im YB-Dress auf die Siegerstrasse. Kurz vor der Pause erhöhte Vincent Sierro auf 2:0. Mit einem Doppelschlag kurz nach Wiederanpfiff durch Michel Aebischer und Cédric Zesiger stellte der Meister auf 4:0. Stefano Izzo gelang in der 90. Minute noch der viel umjubelte Ehrentreffer für das Heimteam.

Bubendorf - Sion 0:3

Keine Anlaufschwierigkeiten hatte Sion gegen Bubendorf. Filip Stojilkovic zerstörte die leisen Hoffnungen des Underdogs aus der 2. Liga interregional bereits in der 4. Minute mit dem ersten Treffer. Weitere Tore von Gaëtan Karlen (37.) und Roberts Uldrikis (75.) besiegelten den nie gefährdeten 3:0-Erfolg des Cupsiegers von 2015.