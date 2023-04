11 Cup-Siege in Serie

Legende: Er weiss, wie Cup geht Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti. Keystone/Ti-Press/Alessandro Crinari

Beinahe wäre der Verzögerungs-Poker des FC Lugano nicht aufgegangen: Die Tessiner praktizierten in den Schlussminuten des Cup-Halbfinals gegen Servette ein so offensichtliches Zeitspiel, dass Schiedsrichter Fedayi San nichts anderes übrigblieb, als in der Nachspielzeit 3 Lugano-Akteure zu verwarnen.

3 Verwarnungen in der Nachspielzeit

Die Luganesi konnten die Verwarnungen bewusst in Kauf nehmen, da die gelben Karten vor dem Cupfinal gestrichen werden. «Wir haben diese Taktik in der südafrikanischen Liga gesehen, bei einem Eckball. Deshalb dachten wir uns, dass wir das auch einmal ausprobieren», erklärte Sebastian Osigwe, der im Tor gegenüber Amir Saipi den Vorzug erhielt, den Poker.

01:43 Video Osigwe zum Zeitspiel: «Haben es in der südafrikanischen Liga gesehen» Aus Sport-Clip vom 05.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 43 Sekunden.

Letzte Cup-Niederlage vor 2 Jahren

Geklappt hat es bekanntlich nicht, dank dem Sieg im Penaltyschiessen steht Lugano dennoch erneut im Cupfinal und trifft auf YB. Und so mausert sich der Titelverteidiger unter Mattia Croci-Torti zu einem regelrechten Cup-Team. Seit der Tessiner, der am 10. April seinen 41. Geburtstag feiert, im September 2021 vom Interims- zum Cheftrainer aufgestiegen war, hat Lugano noch keine Cup-Partie verloren.

Die letzte Niederlage ist nun fast 2 Jahre her und datiert vom 13. April 2021 (1:2 nach Verlängerung gegen Luzern). Seither hat Lugano 11 Siege aneinandergereiht und dazwischen im Mai 2022 den 4. Titel nach 1931, 1968 und 1993 geholt.

Eine ähnliche Serie war den Tessinern in den Saisons 1991/92 und 1992/93 gelungen. Damals schaffte es Lugano ebenfalls zweimal in Folge in den Cupfinal, musste in 11 Spielen aber eine Niederlage einstecken. Der Final 1992 ging gegen Luzern verloren, ehe im Jahr darauf gegen GC der 3. Triumph folgte.

08:57 Video Lugano erneut im Cupfinal Aus Sport-Clip vom 05.04.2023. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 57 Sekunden.

Croci-Torti mit schlechter Bilanz gegen YB

Am 4. Juni soll nun jenes Kunststück gelingen, was zuletzt der FC Basel 2008 geschafft hat: den Cup-Titel verteidigen. Mit YB wartet allerdings ein Team, das einerseits im eigenen Stadion antreten kann und gegen das man andererseits unter Croci-Torti primär in der Liga nur wenige Erfolg verzeichnen konnte:

In 7 Meisterschafts-Spielen unter dem Coach resultierte nur ein Sieg (Mai 2022).

5 Mal musste Lugano das Feld als Verlierer verlassen.

Im letzten Duell knöpfte man dem souveränen Super-League-Leader im Wankdorf aber immerhin ein 1:1-Unentschieden ab.

Und: Im vergangenen Oktober ging Lugano im Cup-Achtelfinal als Sieger hervor (2:1).

Bevor es am 4. Juni um die begehrte Trophäe geht, treffen die beiden Teams aber noch zum 4. und letzten Mal in dieser Saison in der Meisterschaft aufeinander. 10 Tage vor dem Cupfinal steigt die Hauptprobe, die allerdings im Tessiner Cornaredo über die Bühne gehen wird.