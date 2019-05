Der FC Basel ist zum 13. Mal Cupsieger.

Im mässig besuchten Stade de Suisse gewinnen die «Bebbi» gegen Thun 2:1.

Die Berner Oberländer können kurz vor Schluss verkürzen, am Ende vergebens.

77 Minuten waren im 94. Cupfinal gespielt, als scheinbar die Entscheidung fiel: Nach einem Basler Konter spielten sich Blas Riveros und der eingewechselte Kevin Bua durch die Thuner Defensive, Fabian Frei vollendete mit einem gekonnten Flachschuss zum 2:0.

Doch keine 5 Minuten später waren die Thuner zurück: Nach einem Eckball verwandelte Dejan Sorgic am zweiten Pfosten. Und plötzlich entwickelte sich das über weite Strecken müde Spiel in einen emotionalen Cupfight.

Thun schlussendlich zu harmlos

Thun drückte auf den Ausgleich, war aber oft zu wenig zwingend. Basel auf der anderen Seite versuchte über Konter die Entscheidung herbeizuführen. Allen voran Albian Ajeti vergab Hochkaräter aus aussichtsreicher Position.

Am Ende setzte sich aber die Klasse des Vizemeisters durch, Aussenseiter Thun verpasste den ersten grossen Titel der Klubgeschichte.

FCB-Tor entgegen dem Spielverlauf

Basel war bereits in der 23. Minute in Führung gegangen: Valentin Stocker erkämpfte sich einen fast schon verlorenen Ball an der Grundlinie und flankte diesen zur Mitte. Dort stieg Ajeti am höchsten und traf wuchtig per Kopf. FCT-Goalie Guillaume Faivre sah dabei nicht allzu gut aus.

Der Treffer fiel ausgerechnet in eine starke Thuner Phase: Die Berner Oberländer hatten den FCB vor allem zu Beginn stark unter Druck gesetzt und «brutal überrascht», wie es Ajeti in der Pause formulierte.

Der Cupfinal hatte über weite Strecken Fussball-Magerkost geboten. Die Offensiv-Aktionen waren auf beiden Seiten oft Zufallsproduktionen. Erst in den Schlussminuten kamen noch einmal Emotionen auf, das Wunder blieb aus.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 19.05.19, 14:00 Uhr