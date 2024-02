Im Viertelfinal des Schweizer Cups schafft Challenge-Ligist Sion den Coup und wirft Titelverteidiger YB mit 2:1 raus.

Ilyas Chouaref bringt die Walliser nach 19 Minuten in Führung, in der 2. Halbzeit doppelt Dejan Sorgic nach. Der YB-Anschlusstreffer kommt zu spät.

In den Cup-Halbfinals kommt es zu den Duellen Winterthur – Servette und Sion – Lugano.

Fast hätte sich YB für einen schwachen Auftritt doch noch belohnen können. Nachdem Silvère Ganvoula in der 81. Minute bereits den 1:2-Anschlusstreffer erzielt hatte, bot sich ihm in der Nachspielzeit noch die goldene Chance zum Ausgleich. Aus wenigen Metern kam er nach einem Eckball völlig frei zum Abschluss – und traf mit seinem Schuss nur die Latte.

00:37 Video Ganvoula verpasst das 2:2 in der Nachspielzeit Aus Sport-Clip vom 29.02.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Weil auch der Nachschuss von Anel Husic das Ziel verfehlte, wurde das späte YB-Aufbäumen nicht vom Erfolg gekrönt. Das 2:2 wäre, nachdem sich der Titelverteidiger beim Challenge-Leage-Leader Sion über das gesamte Spiel schwer getan hatte, auch nicht verdient gewesen.

Sion ebenbürtig

Denn ein Klassenunterschied war zwischen den Sittenern und den Bernern zu keinem Zeitpunkt zu sehen gewesen. Ganz im Gegenteil, denn Sion übernahm mit Fortdauer der 1. Halbzeit das Spieldiktat. Belohnt wurden sie nach knapp 20 Minuten mit dem 1:0 durch Ilyas Chouaref. Eine Hereingabe von Numa Lavanchy wurde noch leicht abgelenkt. Vor dem Tor verwertete der Stürmer dann problemlos.

00:36 Video Chouaref bringt den Aussenseiter in Führung Aus Sport-Clip vom 29.02.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Auch in der 2. Halbzeit konnte sich YB nicht steigern. Weiterhin blieb das Berner Spiel zu behäbig, zu viele einfache Fehler wurden begannen. So überraschte auch das 2:0 von Sion in der 64. Minute nicht. Nach einem Freistoss reagierten die Walliser im Strafraum gleich mehrfach schneller. Am Ende war es Dejan Sorgic, der aus wenigen Metern einnetzte.

00:40 Video Sorgic erhöht aus kurzer Distanz auf 2:0 Aus Sport-Clip vom 29.02.2024. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Nächste YB-Niederlage

Für die Berner geht damit eine enttäuschende Serie weiter. Nach dem Out in der Europa League vor Wochenfrist und der Niederlage in der Super League gegen Servette, das den Rückstand auf 4 Zähler verkürzen konnte, ist der Schweizer Meister nun auch im Cup ausgeschieden.

Anders sieht die Gefühlslage natürlich beim FC Sion aus. Nach den Grasshoppers haben die Cup-Spezialisten nun schon den zweiten Super-Ligisten eliminiert und stehen zum ersten Mal seit 4 Jahren im Halbfinal. Dazu kommt der wahrscheinliche Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse – das Wallis hat fussballerisch schon schlechtere Zeiten erlebt.

So geht's weiter

In den Cup-Halbfinals kommt es zu den Duellen Sion - Lugano und Winterthur - Servette. Am Wochenende vom 27./28. April werden die Cup-Finalisten ermittelt. In der Liga muss YB am Sonntag auswärts beim FCZ ran, Sion trifft auf die AC Bellinzona.