Legende: Wollen auch gegen Basel jubeln Die Spieler von Stade Nyonnais. Keystone/Peter Schneider

Es ist 25 Jahre her, dass der FC Basel in der 2. Cup-Runde sensationell an Stade Nyonnais scheiterte. Nun kommt es wiederum in den Sechzehntelfinals des Schweizer Cups zu diesem Duell. Es ist nicht die einzige Affiche zwischen Teams aus der Super und Challenge League. In der 1. Cup-Runde setzten sich sämtliche 12 Super-League-Vereine durch. Aus der Challenge League schied einzig Neuchâtel Xamax aus.

So ergeben sich zwangsläufig weitere Direktduelle mit hoher Brisanz. So etwa die Barrage-Reprise zwischen Thun und GC. Titelverteidiger Servette hat eine weite Reise nach Schaffhausen vor sich. Auch mit Spannung kann man nach Wil schauen, wo Winterthur gastiert. Aarau will die Überraschung gegen Luzern schaffen.

Sie haben von Freitag bis Sonntag die Wahl: SRF überträgt zwölf der 16 Partien live, zudem gibt es jeden Abend mit der Sendung Schweizer Cup – Highlights eine ausführliche Zusammenfassung der Ereignisse.

Die Partien der 2. Cup-Runde live in der SRF Sport App und auf srf.ch/sport : Freitag, 13. September, 20:00 Uhr: Thun - GC

SC Emmen – Yverdon

YF Juventus – Sion Um 22:40 Uhr folgt zudem auf SRF zwei die Sendung Schweizer Cup – Highlights. Samstag, 14. September: 16 Uhr: FC Paradiso – St. Gallen

17 Uhr: Rapperswil-Jona – Lugano

17 Uhr: Aemme – Lausanne-Sport

18 Uhr: Vevey – YB

18 Uhr: Wil – Winterthur

18:20 Uhr: Le Locle – FC Zürich Um 22:05 Uhr folgt zudem auf SRF zwei Schweizer Cup – Highlights. Sonntag, 15. September: 14:20 Uhr: Schaffhausen – Servette

15:40 Uhr: Aarau – Luzern (auch SRF zwei)

16:20 Uhr: Stade Nyonnais – Basel Um 19:00 Uhr gibt's auf SRF zwei wiederum Schweizer Cup – Highlights.