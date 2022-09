Schliessen 05:53 Video Zusammenfassung Bellinzona – Luzern Aus Sport-Clip vom 17.09.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 53 Sekunden. 04:40 Video Zusammenfassung Etoile Carouge – St. Gallen Aus Sport-Clip vom 17.09.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 40 Sekunden. 03:40 Video Zusammenfassung Lausanne-Ouchy – YB Aus Sport-Clip vom 17.09.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 40 Sekunden. 05:49 Video Zusammenfassung Goldstern – GC Aus Sport-Clip vom 17.09.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 49 Sekunden. 03:41 Video Zusammenfassung Meyrin – Winterthur Aus Sport-Clip vom 17.09.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 41 Sekunden. 03:26 Video Zusammenfassung Rapperswil-Jona – Sion Aus Sport-Clip vom 17.09.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 26 Sekunden. 02:46 Video Zusammenfassung La-Chaux-de-Fonds – Servette Aus Sport-Clip vom 17.09.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 46 Sekunden.

Der FC Luzern tut sich bei Bellinzona äusserst schwer und gewinnt im Sechzehntelfinal des Schweizer Cups in der Verlängerung 1:0.

Etoile Carouge führt zwischenzeitlich gegen St. Gallen, unterliegt aber letztlich 2:4.

YB kommt erst in der 66. Minute zum goldenen Treffer beim 1:0 über Stade-Lausanne-Ouchy.

Auch GC hat gegen Drittligist Goldstern einen bangen Moment zu überstehen, gewinnt jedoch 3:0.

Der FC Winterthur steht dank einem 4:0-Sieg beim FC Meyrin im Achtelfinal.

Sion und Servette gewinnen ihre Partien 2:0.

Bellinzona (Challenge League) – Luzern 0:1 n.V.

Das ist aus Luzerner Sicht gerade nochmal gut gegangen. Die Innerschweizer, Cupsieger 2021, fanden durch Bellinzonas Defensive lange kein Durchkommen. Die Tessiner erspielten sich in der zweiten Halbzeit die 3 grössten Torchancen des Spiels, Rodrigo Pollero traf in der 83. Minute mit einem Kopfball bloss die Latte. Das Siegtor gelang indessen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Verlängerung Luzerns Dejan Sorgic, der beim zweitletzten Pass dieses Angriffs im Offside gestanden war. In der Nachspielzeit der 2. Verlängerungshälfte hätten sich die Luzerner zudem nicht über einen Handspenalty beschweren dürfen. So aber kamen die Luzerner mit einem blauen Auge davon.

Schliessen 00:38 Video Sorgic erzielt das Luzerner Tor doch noch Aus Sport-Clip vom 17.09.2022. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden. 00:29 Video Lattenkopfball: Bellinzona schockt Luzern beinahe Aus Sport-Clip vom 17.09.2022. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Etoile Carouge (Promotion League) – St. Gallen 2:4

St. Gallen bekam die Stärke des Promotion-League-Leaders eindrücklich zu spüren. Dass die Ostschweizer den Gegner ernst genommen haben, zeigte, dass sie mit der Stammelf aufgelaufen waren. Mit Chadrac Akolos 1:0 (14.) schien die Partie denn auch in die erwarteten Bahnen gelenkt zu werden. Doch Etoile Carouge liess sich dadurch nicht beeindrucken: Usman Simbakoli (39.) und Oscar Correia (43.) drehten die Partie innert 4 Minuten. Es entwickelte sich ein Hin und Her, Simbakoli verzeichnete mehrere Chancen, doch St. Gallen war wieder dran mit dem Toreschiessen: Matej Maglica (55.) und Lukas Görtler (71./90.+1) holten letztlich für den Favoriten die Kohlen aus dem Feuer. Ex-Nati-Spieler Vincent Rüfli verlor auf Seiten Carouges noch die Nerven und reklamierte sich zu Gelb-Rot.

Schliessen 01:23 Video Vom 0:1 zum 2:1 in 4 Minuten: Der Doppelschlag von Etoile Carouge Aus Sport-Clip vom 17.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden. 05:47 Video Die Stimmen nach Carouge - St. Gallen Aus Sport-Clip vom 17.09.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 47 Sekunden.

Stade-Lausanne-Ouchy (Challenge League) – YB 0:1

Auch Super-League-Leader YB erfuhr, dass die 2. Cup-Runde kein Sonntagsspaziergang ist. Bei Stade-Lausanne-Ouchy setzten sich die Berner 1:0 durch. Dem wieder in die Nationalmannschaft berufenen Cedric Itten gelang nach einer guten Stunde ein Kopfballtreffer nach einem Eckball von Filip Ugrinic. In der ersten Halbzeit hatte YB aber auch das Glück beansprucht, als Lausanne-Ouchy nur den Pfosten getroffen hatte.

Schliessen 00:27 Video Pfostenschuss: Lausanne-Ouchy hätte gegen YB in Führung gehen können Aus Sport-Clip vom 17.09.2022. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden. 02:21 Video Die Stimmen nach Lausanne-Ouchy – YB Aus Sport-Clip vom 17.09.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 21 Sekunden.

Goldstern (3. Liga) – Grasshoppers 0:3

Nach 54 Minuten roch es in Bremgarten bei Bern plötzlich nach der grossen Überraschung. GC-Verteidiger Ayumu Seko flog beim Stand von 0:0 nach einer Tätlichkeit mit direkt Rot vom Platz. Bereits im letzten Spiel in Basel war der Japaner vom Platz geflogen. Doch der Platzverweis schien den Rekordcupsieger geweckt zu haben. Nur zwei Minuten später traf Petar Pusic zum 1:0, nach 65 Minuten entschied Shkelqim Demhasaj die Partie mit dem 2:0. In der 80. Minute erzielte GC-Junior Noah Blasucci noch das 3:0. Der Drittligist Goldstern schlug sich gut und vergab Chancen auf den Ehrentreffer – doch der wollte nicht gelingen.

Schliessen 00:56 Video Unnötiges Nachtreten: Seko sieht zum 2. Mal in Folge Rot Aus Sport-Clip vom 17.09.2022. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden. 00:48 Video Goldstern-Goalie Kocher: «Geil, haben wir sie so genervt» Aus Sport-Clip vom 17.09.2022. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Meyrin (1. Liga) – Winterthur 0:4

Trotz des relativ deutlichen Resultats war die Partie zu Beginn spannend. Winterthur begann zwar schwungvoll, hinten zeigten sich die Gäste aber anfällig. Meyrin konnte aber die Gelegenheiten nicht nutzen. Winterthurs Thibault Corbaz liess sich in der Folge von 2 geblockten Versuchen nicht beirren und schoss zum 1:0 ein (22.). Je länger die Partie dauerte, desto überlegener wurde das Team aus der Super League. Nachdem Samuel Ballet das 2:0 erzielt hatte (52.) und Meyrins Herolind Fazliji mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war (62.), holte sich Roman Buess noch etwas Selbstvertrauen und schnürte einen Doppelpack (79./85.).

Schliessen 00:42 Video Ballet tanzt mit der Meyrin-Defensive und trifft volley Aus Sport-Clip vom 17.09.2022. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden. 04:54 Video Interviews nach Meyrin - Winterthur Aus Sport-Clip vom 17.09.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 54 Sekunden.

Rapperswil-Jona (Promotion League) – Sion 0:2

Mit dem letzten Angriff in der ersten Halbzeit kam für Sion die Erleichterung. Goalgetter Filip Stojilkovic erzielte das 1:0 und traf damit zum 5 Mal in den letzten 6 Spielen. Die Führung festigen sollte ein Bock von Francesco Bolzoni: Der Rapperswil-Akteur wusste im Strafraum nicht wohin mit dem Ball und wollte klären. Er traf dabei Sion-Stürmer Itaitinga, von welchem die Kugel ins Tor rollte. Das reichte für einen relativ unaufgeregten Sion-Sieg, auch ohne Mario Balotelli, der geschont wurde. Wer braucht schon einen Balotelli, wenn er einen Stojilkovic in Topform hat?

00:43 Video Bolzoni schiesst Itaitinga ab – Tor für Sion Aus Sport-Clip vom 17.09.2022. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

La Chaux-de-Fonds (1. Liga) – Servette 0:2

2 Kopfballtreffer bringen Servette in die Nächste Runde. Innenverteidiger Steve Rouiller (49.) und Stürmer-Neuzugang Enzo Crivelli waren in den Luftduellen erfolgreich. Aus dem Spiel heraus taten sich die Genfer schwer, Chancen herauszuspielen. Um den Erstligisten La Chaux-de-Fonds zu besiegen, sollte es aber auch so reichen.