YB zittert sich in der 1. Cup-Hauptrunde zu einem 3:2-Sieg nach Verlängerung bei Erstligist Biel

Ulisses Garcia erzwingt die Verlängerung mit einem Tor in der Nachspielzeit

Guillaume Hoarau entscheidet die Partie mit seinem Kopftor in der 120. Minute

Es liefen die letzten Sekunden der regulären Spielzeit, als Miralem Sulejmani noch einmal einen Eckball für YB treten durfte. Und weil der Meister unbedingt einen Treffer brauchte, stürmte auch Keeper Marco Wölfli mit nach vorne.

Prompt war es der Meisterkeeper, der mit seinem Kopfball ein Durcheinander einleitete, aus welchem schliesslich Garcia den Ausgleich erzielte.

Und in der Verlängerung liefen erneut die letzten Sekunden, als Garcia mit seiner Flanke den Kopf von Hoarau fand. Der Goalgetter nickte zum 3:2 ein und sorgte dafür, dass der Meister im Cup einer Blamage entging.

Biel dreht die Partie

Denn eigentlich hätte Biel den Überraschungscoup schon fast in der Tasche gehabt. Kurz vor der Pause waren die Gäste standesgemäss durch Nsame in Führung gegangen. Doch Jihed Jelassi per Kopf (64.) und Mike Natoli mit einer Direktabnahme (85.) drehten die Partie in der 2. Halbzeit.

Bis in die Nachspielzeit hielt der aufopferungsvoll kämpfende Aussenseiter den Vorsprung. Ehe Garcia und Hoarau die grosse Party noch zu verhindern wussten.

