Schweizer Cup total am Wochenende bei SRF

Legende: Später Jubel Der FC Lugano wird in der 2. Cup-Runde beim unterklassigen Xamax auf die Probe gestellt. Keystone

Im Schweizer Cup wird noch bis am Sonntagabend die 2. Hauptrunde ausgetragen. In der 1. Runde Mitte August gaben sich die 10 Super-League-Klubs keine Blösse. Alle kamen weiter: Die einen wie Luzern (1:0 bei Cham) mit Mühe, die anderen wie der FCZ (10:0 in Solothurn) absolut souverän.

Auch in den Sechzehntelfinals treffen die Klubs aus dem Oberhaus noch nicht aufeinander. Zehnmal empfängt ein unterklassiges Team eine Equipe aus der Super League.

Iliria gegen CL-Überflieger

Zu einem absoluten Highlight kommt der FC Iliria. Der solothurnische Zweitligist, der im Cup schon gegen Schaffhausen (2016) und Lausanne-Sport (2019) gespielt hat, empfängt ManUnited-Bezwinger YB. Bei keiner anderen Affiche ist der Liga-Unterschied grösser.

Bei SRF sind folgende Begegnungen mit Super-League-Beteiligung live zu sehen:

Die letzten Cup-Spiele der 2. Runde bei SRF Datum

Zeit

Partie Sender 19.09. 14:30 Uhr

Rorschach - Basel

Sport App

19.09. 16:00 Uhr

Chênois - St. Gallen

Sport App

19.09. 16:00 Uhr

Iliria - YB

SRF info/SRF zwei & Sport App