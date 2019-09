Freienbach - YB (Samstag, 17:00 Uhr)

In Freienbach könnte es für Christian Fassnacht zum Wiedersehen mit einem früheren Teamkollegen kommen. Gemeinsam mit Mirco Döttling spielte der YB-Offensivspieler in der Saison 2013/14 nämlich für den FC Thalwil. Der bekannteste Akteur bei Freienbach ist aber Mattia Desolé. Der ehemalige Schweizer Junioren-Nationalspieler zog schon früh nach Italien und stand sowohl bei Inter als auch der AC Milan unter Vertrag – in der Serie A spielte er aber nie. Zudem ist der 26-Jährige der Halbbruder der ehemaligen Super-League-Spieler Rolf und Frank Feltscher.

Meyrin - Basel (Samstag 19:00 Uhr)

Die Hoffnung des Heimteams ist 37-jährig und heisst Matt Moussilou. Der Kongolese kostete Nizza vor 13 Jahren 4 Millionen Euro. Er spielte in seiner Karriere einst in der Champions League für Lille an der Seite von Stephan Lichtsteiner. Seit zwei Jahren geht Moussilou für Meyrin in der 1. Liga auf Torejagd – und hat auch im gehobenen Fussballer-Alter nichts von seiner Gefährlichkeit eingebüsst: 21 Tore in der 1. Saison für die Genfer, 22 in der 2. und bereits wieder 3 in der aktuellen Spielzeit. Mit dem FCB hat Moussilou allerdings noch eine Rechnung offen: In 7 Spielen mit Lausanne konnte der Stürmer nie gegen die Basler gewinnen, skorte immerhin 3 Mal.

TV-Hinweis Alle Cup-Partien mit Super-League-Beteiligung können Sie vom 13.-15. September im Livestream auf srf.ch/sport mitverfolgen.

Béroche-Gorgier - Lancy (Sonntag, 17:30 Uhr)

Béroche-Gorgier ist im hiesigen Fussball ein unbekannter Name. Das Team vom Neuenburger See hat sich den Vorstoss in die 2. Cup-Runde als einzige Zweitliga-Equipe durch ein 5:4 n.P. gegen Olten verdient. Gegen Lancy (1. Liga) dürfte die Aufgabe nicht einfacher werden, immerhin bestreitet Béroche-Gorgier bereits sein 7. Spiel in den letzten 3 Wochen. Zudem verlor man in der «Coupe neuchâteloise» erst am Dienstag als amtierender Titelträger bereits in der 2. Runde.

Legende: Die Spieler von Olympique de Genève freuen sich über die Cup-Qualifikation. olympique-geneve.ch

Olympique de Genève - Bavois (Samstag, 18:00 Uhr)

Servette wurde 17 Mal Schweizer Meister, Urania Genf siegte 1929 im Cup. Aber Olympique de Genève? Der 3. Klub aus Genf wurde erst 2013 aus der Taufe gehoben, qualifizierte sich aber im letzten Sommer souverän für die 1. Liga. Und auch dort scheint man langsam angekommen zu sein. Nach 2 sieglosen Spielen zu Beginn konnte man gegen Lancy und Azzurri LS zweimal gewinnen. Zuletzt verlor man zwar gegen Meyrin mit 1:2, doch das muss nichts heissen. Auch vor dem Erstrunden-Duell mit dem FC Schoenberg im Cup verlor man in der Meisterschaft zuvor.

