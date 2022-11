Rotkreuz gelingt im Cup-Achtelfinal gegen Schaffhausen die Überraschung. Dem Erstligisten gelingt in der 92. Minute der Siegtreffer zum 2:1.

St. Gallen gibt sich im Tessin gegen Zweitligist Arbedo-Castione keine Blösse und gewinnt 5:0.

Am Mittwoch stehen 4 weitere Achtelfinals auf dem Programm. Lausanne – YB gibt's live auf SRF zwei, die übrigen Partien im Livestream.

Der FC Rotkreuz hat am Dienstagabend für die erste dicke Überraschung in den Achtelfinals des Schweizer Cups gesorgt. Der Underdog aus der 1. Liga setzte sich gegen den FC Schaffhausen durch. Der Challenge-League-Klub mit Trainer Hakan Yakin wartet in der Meisterschaft seit 6 Spielen auf einen Sieg – nun folgte die Bruchlandung im Cup.

01:15 Video Krasniqi lässt in Rotkreuz alle Dämme brechen Aus Sport-Clip vom 08.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Der Siegtreffer gelang den Zugern mit einem letzten langen Ball nach vorne. Die Nachspielzeit war fast schon um, als Genc Krasniqi zum 2:1 traf. Statt einer Verlängerung gab es im Sportpark Dorfmatt einen Platzsturm zahlreicher Fans.

Das Team von René Erlachner, der in seiner fast 30-jährigen Trainerkarriere im Cup schon so manch Grossen geärgert hat, war zuvor seit der 29. Minute und einem unglücklichen Gegentor einem Rückstand hinterher gelaufen.

Der Ausgleich gelang dem Unterklassigen erst in der 84. Minute. Es war der Lohn für einen mutigen Auftritt in der zweiten Halbzeit – der Bonus sollte erst noch folgen.

Schliessen 00:59 Video Erlachner: «Das Mannschafts-Weekend in Zermatt müssen wir jetzt halt vorziehen» Aus Sport-Clip vom 08.11.2022. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden. 00:29 Video Rotkreuzer Missverständnis ermöglicht Schaffhausen den Führungstreffer Aus Sport-Clip vom 08.11.2022. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

St. Gallen meistert Aufgabe im Tessin

Das Duell zwischen St. Gallen und Zweitligist Arbedo-Castione ging derweil zugunsten des Favoriten aus der Super League aus. Wie bei einem Meisterschaftsspiel in der Romandie oder dem Tessin reisten die «Espen» auch für das Cupspiel gegen den Zweitligisten bereits am Montag an. Man wolle sich klar durchsetzen, hatte Peter Zeidler gesagt, schliesslich sei der Cup «unser Wettbewerb», so der Trainer der Ostschweizer.

Auf Captain Lukas Görtler musste Zeidler zwar verzichten. Dass es die Gäste aber nicht auf die leichte Schulter nahmen, zeigte etwa der Startelf-Einsatz von Emmanuel Latte Lath, der wegen einer Schulterverletzung eigentlich nicht hundertprozentig fit war.

02:54 Video Zusammenfassung Arbedo – St. Gallen Aus Sport-Clip vom 08.11.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 54 Sekunden.

Zu sehen war davon allerdings nichts. Der ivorische Stürmer war beim 5:0 im Stadio Comunale in Bellinzona einer der auffälligsten und steuerte vor der Pause den Treffer zum 2:0 und nach gut einer Stunde denjenigen zum 3:0 bei. Danach war Latte Laths Arbeitstag zu Ende. Seine Teamkollegen schaukelten den Sieg gegen die Tessiner, die sich vor allem in der ersten Halbzeit teuer verkauften, ohne Probleme nach Hause.

Der Führungstreffer war den St. Gallern erst in der 38. Minute geglückt. Stefano Guidotti war der Torschütze, wobei er allerdings mehr angeschossen wurde, als selbst abgeschlossen zu haben.

00:54 Video Slapstick-Tor bringt St. Gallen die Führung Aus Sport-Clip vom 08.11.2022. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.