Latour erinnert sich an den Cupfinal 1955

Wenn der FC Thun am Sonntag in Bern gegen den FC Basel zum 2. Mal in seiner Klubgeschichte den Cupfinal bestreitet, wird auch Hanspeter Latour mit den Berner Oberländern mitfiebern. Dies tat der gebürtige Thuner auch schon bei der 1. Final-Teilnahme. 1955 war der damals 7-jährige Latour aber nicht im Stadion oder vor dem Fernseher dabei.

«Mein Vater und ich haben das Spiel am Radio mitverfolgt», sagt er und schwelgt in Erinnerungen. Thun verlor den Final mit 1:3 gegen La Chaux-de-Fonds. «Nach ungefähr einer Viertelstunde stand es schon 3:0 für La Chaux-de-Fonds. Die Thuner haben nachher gesagt: ‹Hätte der Match 15 Minuten später angefangen, hätten wir gewonnen›», schmunzelt Latour.

Was Latour sonst noch zum Final von 1955, seinen damaligen Lieblingsspielern und den Thuner Chancen am kommenden Sonntag gegen Basel sagt, erfahren Sie oben im Video.