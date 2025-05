Fussball-Fieber in der Hockey-Stadt: Der FC Biel vor dem Cupfinal

Am Sonntag gegen Basel

Die Fan-Artikel-Bestellungen beim FC Biel sind vor dem Cupfinal gegen den FC Basel am Sonntag regelrecht explodiert. «Normalerweise haben wir zwei bis drei Bestellungen pro Woche, jetzt sind es mehrere hundert. Wir sind total ausverkauft», sagt Präsident Dietmar Faes, der mit seinem Klub in der Tissot-Doppelarena meistens im Schatten des EHC Biel steht.

Doch für Faes ist ein anderer Aspekt wichtiger: «Die Finalqualifikation bringt dem Klub eine hohe Glaubwürdigkeit. Der eine oder andere Super-Ligist überlegt sich vielleicht, mit dem FC Biel zusammenzuarbeiten. Wir fördern junge Talente, haben eine der jüngsten Mannschaften in der Promotion League, und man hat gesehen, was diese zustande bringt», so der seit 2016 (nach dem Konkurs) amtierende Unternehmer.

«Traum geht in Erfüllung»

Gegen den formstarken neuen Schweizer Meister Basel ist Biel am Sonntag selbstredend krasser Aussenseiter. Die Akteure blicken der Partie mit Vorfreude entgegen. «Vor einem vollen Wankdorf auflaufen zu können, ist ein absoluter Traum, der in Erfüllung geht», sagt Stürmer Omer Dzonlagic.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen sie den Cupfinal am Sonntag ab 13:30 Uhr auf SRF zwei oder in der Sport App (Livestream und Ticker).

Die vom Franzosen Samir Chaibbedra gecoachten Seeländer bereiten sich auf Kunstrasen auf den grossen Final vor. «Auf Kunstrasen im Wankdorf wird es ein anderes, schnelleres Spiel», weiss Dzonlagic. Torhüter Raphael Radtke ergänzt: «Man kann den Ball besser berechnen, aber letztlich ist es für alle dasselbe.»

Mit Lockerheit und Leidenschaft

Für die Bieler steht das Geniessen im Vordergrund. «Alle sind locker drauf, denn wir können nur gewinnen», sagt Radtke. Der 23-jährige Luzerner, der im Viertelfinal gegen Lugano und im Halbfinal gegen YB etliche wichtige Paraden zeigte, will sich aber wie auf jedes andere Spiel vorbereiten: «Meine Routinen einzuhalten, gibt mir am meisten Selbstvertrauen.»

Im Voraus verloren gibt der «kleine FCB» das Duell mit dem grossen FCB nicht. «Wir hoffen auf das Unerwartete und steigen ins Spiel mit dem Willen, es zu gewinnen», unterstreicht Radtke. Über den Schlüssel zu einer allfälligen Sensation sind sich alle einig: «Es ist absolut mit Leidenschaft verbunden. Wir müssen bereit sein zu leiden, die Extra-Meter zu machen», sagt Dzonlagic. «Und wir brauchen einfach das Glück auf unserer Seite.»

