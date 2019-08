Die Young Boys setzen sich in der 1. Cup-Runde 1:0 beim Promotion-League-Klub Étoile Carouge durch.

Nicolas Moumi Ngamaleu avanciert in der 68. Minute zum Matchwinner.

Lugano schlägt den Zweitligisten Concordia Basel klar mit 5:0.

Am Schluss mussten die Young Boys tatsächlich noch um den Sieg und das Weiterkommen zittern. Beim Stand von 1:0 für die Berner witterte Étoile Carouge in der Schlussphase seine Chance zum Ausgleich. Die Genfer tauchten auch ein paar Mal gefährlich vor dem YB-Tor auf, zum Treffer reichte es ihnen aber nicht mehr.

Nsame nutzt eine der vielen Chancen

Die Young Boys mussten es sich selber zuschreiben, dass der Gegner so lange hoffen durfte. Der Meister agierte klar überlegen. Einziges Manko war die Effizienz im Abschluss. So liess YB zahlreiche grosse Möglichkeiten ungenutzt. Ein Grund hierfür war auch Carouge-Torhüter Damien Chappot mit einigen starken Paraden.

Und so dauerte es schliesslich bis zur 68. Minute, ehe das Team von Trainer Gerardo Seoane seine Dominanz in Zählbares ummünzen konnte. Nach einem Alleingang auf dem linken Flügel brachte Jean-Pierre Nsame den Ball zur Mitte, wo Nicolas Moumi Ngamaleu per Ablenker der letztlich entscheidende Treffer gelang.

Spielmann verletzt vom Platz

Getrübt wurde die Freude der Young Boys über den Sieg durch den Ausfall von Marvin Spielmann. Der Mittelfeldspieler blieb bereits in der 6. Minute nach einem Zweikampf liegen. Gemäss ersten Informationen des Klubs zog er sich dabei eine Verletzung am linken Sprunggelenk zu.

Lugano lässt Concordia keine Chance

Gar keine Probleme bekundete der FC Lugano. Die Tessiner fertigten Concordia Basel aus der 2. Liga auswärts mit 5:0 ab. Matchwinner für den Vertreter aus der Super League war Filip Holender mit einem Doppelpack.

Der Ungar eröffnete in der 21. Minute per Penalty das Skore. In der 77. Minute sorgte er für das Schlussresultat. Dazwischen reihten sich auch Alexander Gerndt, Marco Aratore und Fulvio Sulmoni in die Torschützenliste ein.

