Wenn Danijel Subotic von seinen bisherigen Klubs erzählt, dauert das durchaus einen Moment. Bei nicht weniger als 15 Vereinen in 11 Ländern hat der heutige GC-Stürmer in seiner Karriere bereits gespielt. Von England und Italien über Kuwait bis Südkorea hat er alles gesehen.

Nun will der 30-jährige Weltenbummler zur Ruhe kommen. «Es war Zeit, zurück in die zu Heimat kommen und alles zu Ende zu bringen», sagt der schweizerisch-serbische Doppelbürger. Seit Ende August spielt Subotic bei GC in der Challenge League.

«Es geht noch viel, viel besser»

In Zürich ist er zufrieden. In 7 Spielen für den Rekordmeister hat der Stürmer 4 Tore erzielt. «Es läuft, ja – aber es geht noch viel, viel besser», sagt er. Der «Fussball-Globetrotter» steckt seine Ziele gerne hoch.

Legende: 4 Tore in 7 Spielen Danijel Subotic fühlt sich bei GC wohl. Freshfocus

Am Mittwoch trifft GC im Cup-Achtelfinal auf Luzern, spielt wieder einmal auf der grossen Bühne und will natürlich gewinnen. Doch nicht nur das. «Wir wollen definitiv den Cup holen», stellt Subotic klar.

Live-Hinweis Verfolgen Sie das Cup-Duell zwischen GC und Luzern am Mittwoch ab 18:40 Uhr live im Stream auf srf.ch und in der Sport App.

Doch das ist nicht alles, was Subotic beim derzeit Dritten der Challenge League anstrebt. «Ja, den Cupsieg wollen wir – neben dem Aufstieg», fügt er an – selbstverständlich.

Was Subotic zu seiner bisherigen Saisonleistung sagt und wieso er gerade in Kuwait seinen grössten Kulturschock erlebte, erfahren Sie im Video oben.

Resultate Schweizer Cup

Sendebezug: sportaktuell, SRF zwei, 28.10.2019, 22:40 Uhr.