Legende: Jubeln im Cup erneut die Grasshoppers? Thun sinnt in der 2. Runde auf Revanche nach der Niederlage in der Barrage. Freshfocus/Claudio de Capitani

In der 1. Cup-Runde setzten sich sämtliche 12 Super-League-Vereine durch. Aus der Challenge League schied einzig Neuchâtel Xamax aus. In der 2. Runde kommt es nun zu 5 Duellen zwischen Teams aus den beiden höchsten Schweizer Spielklassen.

Nyon will Coup wiederholen

Die brisanteste Affiche dürfte die Barrage-Reprise zwischen Thun und GC sein. Titelverteidiger Servette hat eine weite Reise nach Schaffhausen vor sich. Zudem gastieren Winterthur in Wil, Luzern in Aarau und der FCB bei Stade Nyonnais. Bei einigen Basel-Fans dürfte dies schlechte Erinnerungen wecken, waren die «Bebbi» 1999 – ebenfalls in der 2. Runde – doch im Penaltyschiessen an den Waadtländern gescheitert.

Die weiteren Super-League-Teams bekundeten mehr Losglück und treffen auf 2 oder mehr Ligen tiefer spielende Gegner. Ausgetragen werden die Partien am Wochenende vom 13.-15. September. Sämtliche Partien mit Deutschschweizer Super-League-Beteiligung können Sie dabei live bei SRF verfolgen.

Die 2. Cup-Runde in der Übersicht Stade Nyonnais (ChL) FC Basel Vevey-Sports (PL) Young Boys Communal Sport Le Locle (2.) FC Zürich FC Thun (ChL) GC FC Schaffhausen (ChL) Servette Rapperswil-Jona (PL) Lugano FC Paradiso (PL) St. Gallen FC Aarau (ChL) Luzern FC Wil (ChL) Winterthur SC YF Juventus (1.) Sion FC Aemme (2.) Lausanne-Sport SC Emmen (2. inter.) Yverdon-Sport FC Langenthal (1.) Stade Lausanne-Ouchy (ChL) Gambarogno-Contone (2. inter.) Bellinzona (ChL) FC Besa (2.) FC Biel (PL) FC Monthey (1.) Étoile Carouge (ChL)