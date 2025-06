In Muri bei Bern wurde am Montag die 1. Hauptrunde im Schweizer Cup ausgelost.

Es ist noch keinen Monat her, dass sich Biel und Basel im Cupfinal gegenüberstanden – mit dem besseren Ende für den Schweizer Meister. Trotz zweifachem Klassenunterschied kommt es schon bald zu einem erneuten Rencontre: In der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups 2025/26 empfängt Biel aus der 1. Liga Promotion Basel.

Ein erneut attraktives Los erhielt der in der 1. Liga spielende Zürcher Verein Wettswil-Bonstetten. Das Team mit dem ehemaligen Nationalmannschafts-Captain Stephan Lichtsteiner als Trainer empfängt mit dem FC Zürich im dritten Jahr in Folge in den 1/32-Finals eine Mannschaft aus der höchsten Liga.

Blanc spielt «Glücksfee»

Dies ergab die Auslosung am Montagmittag im Haus des Schweizer Fussballs in Bern. Als «Glücksfee» amtete der scheidende SFV-Präsident Dominique Blanc.

Die 1. Hauptrunde wird vom 15. bis zum 17. August ausgetragen (live bei SRF). Die Unterklassigen geniessen Heimrecht, zudem wurden Klubs aus der Swiss Football League (Super und Challenge League) nicht gegeneinander gelost.

Die 1. Hauptrunde mit Super-League-Beteiligung Box aufklappen Box zuklappen Biel (Promotion L.) – Basel

Courtételle (1. Liga Classic) – YB

Breitenrain (Promotion L.) – Thun

Ajoie-Monterri (2. Liga interr.) – Sion

Lachen/Altendorf (2. Liga interr.) – GC

Wettswil-Bonstetten (1. Liga Classic) – FCZ

SV Schaffhausen (1. Liga Classic) – Winterthur

Dardania Lausanne (2. Liga interr.) – Servette

Vevey-Sports (Promotion L.) – Lausanne

SC Cham (Promotion L.) – Lugano

FC Perlen-Buchrain (2. Liga) – Luzern

Walenstadt (3. Liga) – St. Gallen