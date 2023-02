Der FC Basel schlägt GC im Achtelfinal des Schweizer Cups auswärts mit 5:3.

In einer spektakulären Partie treffen Basels Zeki Amdouni und GC-Verteidiger Ayumi Seko doppelt.

Im Viertelfinal trifft Basel auswärts auf St. Gallen.

Alex Frei kann vorerst wieder aufatmen. Der angezählte FCB-Trainer zieht mit seinem Team dank einem erduldeten, aber in der Summe mehr als verdienten Sieg gegen GC in den Cup-Viertelfinal ein. Dort wartet am 1. März der FC St. Gallen.

Den Schlusspunkt einem verrückten Spiel setzte Zeki Amdouni. Der omnipräsente Stürmer traf nach einem Konter in der Nachspielzeit zum 5:3 und versetzte den GC-Aufholbemühungen den entscheidenden Nackenschlag.

00:49 Video Amdouni mit einen genialen Sprint zur Entscheidung Aus Sport-Clip vom 01.02.2023. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

Amdouni trifft doppelt

Amdouni hatte für den Gast aus Basel schon in der 48. Minute mit seinem ersten Treffer des Abends auf 3:1 gestellt. Die fehlende Souveränität konnte das Team von Trainer Frei aber auch an diesem kalten Mittwochabend nicht verbergen. 4 Minuten später brachte Renat Dadashov GC per Penalty wieder auf 2:3 heran. Und auch auf das 2:4 durch Kasim Adams (63.) hatte GC in der Person von Ayumi Seko (71.) eine Antwort parat.

Dass dem FCB die Zusatzschlaufe der Verlängerung erspart blieb, hatte er letztlich auch dem Unvermögen von GC-Youngster Filipe de Carvalho zu verdanken. Der 19-Jährige kam in der 87. Minute völlig freistehend zum Kopfball, setzte die Kugel aber neben das Tor. Ein viertes Tor wäre für die zuvor bestechend effizienten Zürcher aber des Guten wohl zu viel gewesen.

Schliessen 00:50 Video Dadashov wird gelegt und vollstreckt gleich selbst Aus Sport-Clip vom 01.02.2023. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden. 00:35 Video Amdouni vollendet gefühlvolle Flanke von Novoa zum 3:1 Aus Sport-Clip vom 01.02.2023. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Effiziente Grasshoppers

In einer Startphase mit Fehlpässen am Laufmeter hatte noch wenig auf eine derart spektakuläre Partie hingedeutet. Nach je einer verletzungsbedingten Auswechslung war es Basel, das nach und nach besser in die Partie fand.

Rund eine halbe Stunde war gespielt, als sich der FCB ein erstes Mal für seine Angriffsbemühungen belohnte. Nach einem Eckball lenkte Bendeguz Bolla den Ball direkt in die Füsse von Anton Kade. Der 19-Jährige kam am weiten Pfosten frei zum Abschluss und schob zum 1:0 für Basel ein.

Schliessen 01:02 Video Erst Basel mit Kade, dann GC mit Seko: Führung und Ausgleich innert 129 Sekunden Aus Sport-Clip vom 01.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden. 00:49 Video Voll in die Mitte: Frei trifft vom Elfmeterpunkt aus Aus Sport-Clip vom 01.02.2023. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

Die Antwort von GC liess aber nicht lange auf sich warten. Weil sich FCB-Torhüter Mirko Salvi nach einem GC-Eckball verschätzte, konnte Seko nur zwei Minuten darauf unbedrängt zum Ausgleich einnicken. Es war zu diesem Zeitpunkt der erste Abschluss der Grasshoppers aufs gegnerische Tor. Basel konnte noch vor der Pause reagieren. Einen von Meritan Shabani verursachten Foulelfmeter versenkte Fabian Frei trotz Beinahe-Ausrutscher bei der Ausführung zur erneuten Führung ins Netz.

Die Möglichkeit zur Revance bietet sich GC bereits am Samstag. Dann empfängt der Rekordmeister im Rahmen der 19. Runde der Super League erneut Basel im Letzigrund.