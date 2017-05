Basel vs. Sion: Eine klare Sache, eigentlich

Glaubt man der Statistik, ist der FCB im Cupfinal gegen Sion haushoher Favorit. Seit Mai 2011 haben die Walliser nicht mehr gegen die Basler gewonnen – ausser im Cup.

Sion Schlägt Basel im Cupfinal 2015 deutlich 7:00 min, vom 7.6.2015

Zusatzinhalt überspringen TV-Hinweis Der Cupfinal zwischen Sion und Basel ist am Donnerstag an Auffahrt ab 15:30 Uhr live zu sehen auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

0 Siege, 7 Unentschieden, 16 Niederlagen: So lautet die Bilanz des FC Sion gegen den FC Basel in den letzten 24 Aufeinandertreffen in der Super League. Letztmals holten die Walliser gegen Basel vor 6 Jahren die volle Punktzahl (3:0 in der Saison 2010/2011).

Berücksichtigt man nur diese Statistik, scheint die Ausgangslage für den Cupfinal am Donnerstag klar: Alles andere als das Double für Basel wäre eine faustdicke Überraschung. Aber ...

1. ... der Cup

In Sitten hat der Cup eine ganz spezielle Tradition. Als einziges Schweizer Team holte Sion bei all seinen Finalteilnahmen auch den Pokal.

Mit 13 Cupsiegen liegen die Walliser auf Position 2 der ewigen Liste, nur die Grasshoppers haben mit 19 Titeln (aus 32 Finals) noch mehr Cup-Pokale in der Vitrine stehen.

2. ... die Lockerheit

Im Gegensatz zum FCB hat Sion im Cupfinal nicht viel zu verlieren. Beim Meister würde man bei einer Finalniederlage von einer «schwachen» Saison sprechen.

Auf der anderen Seite haben die Walliser die Qualifikation für die Europa League bereits auf sicher und ihr Saisonziel – kommende Spielzeit europäisch zu spielen – vorzeitig erreicht.

Basels Viertelfinal-Aus im Elfmeterschiessen gegen Sion

3. ... der Glaube

Aus den letzten beiden Direktduellen im Cup ging Sion gegen Basel als Sieger hervor. Vor 2 Jahren gab es für den FCB eine 0:3-Schmach im Finale, Sions 13. und bisher letzter Cupsieg.

In der vergangenen Saison beendeten die Walliser Basels Cupsaison bereits im Viertelfinale mit einem Sieg im Elfmeterschiessen. Ein Grossteil der Sion-Spieler weiss also, wie man dem FCB im Cup ein Bein stellen kann.

