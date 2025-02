In exklusivem Kreis – und mit der Chance auf die Premiere

Legende: Stimmungsgeladen Die Fans in Biel sehnen sich nach Top-Fussball. KEYSTONE/Peter Schneider

99 Jahre gibt es ihn schon, den Schweizer Cup. Seit der Saison 1925/26 fand der Wettbewerb ununterbrochen statt. 19 Mal ging der Titel an GC, 16 verschiedene Klubs konnten den Cupsieg schon feiern. Noch nie schaffte ein Drittligist das Husarenstück – heuer fehlen Biel nur noch zwei Siege dazu.

Schon mit dem Einzug unter die letzten Vier schaffte Biel übrigens Historisches. In diesem Jahrhundert gelang dies noch keinem Klub aus diesen Gefilden. Insgesamt erreichten vorher erst sieben andere Amateurklubs diese Stufe:

1998/99: Red Star bleibt im Halbfinal beim 0:7 gegen GC chancenlos. Den Titel in jener Saison holt übrigens Lausanne, das aktuell ebenfalls noch im Rennen ist. 1996/97: Der FC Freiburg unterliegt erst im Halbfinal dem «Cupmonster» Sion mit 5:2. 1981/82: Endstation Halbfinal für Délemont beim 0:3 in Basel. 1951/52: Der CS International Genève scheitert in der Vorschlussrunde mit 1:6 an Lugano. 1948/49: Etoile Sportive FC Malley muss sich GC im Halbfinal mit 0:3 geschlagen geben. 1933/34: Der FC Montreux-Sports unterliegt im Halbfinal Servette mit 2:5. 1928/29: GC Luganesi scheidet in der Runde der letzten Vier mit 2:5 gegen YB aus.

Sämtliche sieben Vorgänger Biels scheiterten also im Halbfinal. Ob die Seeländer die Premiere schaffen, wird sich Ende April weisen. Am 26./27. April finden die beiden Duelle statt. Auf wen Biel trifft, entscheidet sich erst nach dem 4. Viertelfinal am Donnerstagabend.

