Der FC Biel verpasste die Promotion in die Challenge League. Der Sportkoordinator wechselt indes gleich in die Super League.

Legende: Hat einen steilen Aufstieg hinter sich Oliver Zesiger, 2022 zu Gast bei Sykora Gisler. SRF

Oliver Zesiger hat einen Karriereweg hinter sich, von dem viele fussballbegeisterte Kinder träumen: vom Computer in den Profisport. Der Seeländer, seit 2023 Sportkoordinator bei Cupfinalist Biel, wird nächste Saison als Scout für Lugano arbeiten, wie in dieser Woche bekannt wurde.

Zesiger ist seit Jahren Chef-Scout des Computer-Spiels «Football Manager», 2009 hatte er begonnen, Daten bis in die 2. Liga interregional zu sammeln, wie die NZZ nachzeichnet. Heute koordiniert der 42-Jährige 20 freie Mitarbeiter. Parallel dazu betreute er lange die Schweizer Seite von Transfermarkt. Zudem fand er 2017 eine Anstellung in der Challenge League bei Lausanne als Scout, in einer Zeit, als Spieler wie Dan Ndoye, Andi Zeqiri oder Zeki Amdouni entdeckt wurden.

Über das Beratungsunternehmen Heusler Werthmüller Heitz landete er 2022 in Biel, wo er 2023 zum Sportkoordinator aufstieg. Nun geht seine Karriere also im Tessin weiter. Vor dem Cupfinal gegen Basel am Sonntag wollte sich Zesiger bislang nicht zu seiner neuen Aufgabe äussern.